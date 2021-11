आर्मी टैंक में लोगों को बिठाकर सैर कराता है शख्स, देखने वाले रह जाते हैं हैरान

Army Tank For Taxi Service: आपने दुनिया में तरह-तरह के वाहन (Different Vehicles) देखे होंगे. हर वाहन की अपनी अलग उपयोगिता होती है. मसलन कोई आर्मी ट्रक (Army Tank for War Zone) अगर वार ज़ोन के लिए बनाया गया है, तो आप उसे सड़क पर चलता हुआ तो नहीं देखेंगे. दिख भी गया तो ये टैक्सी (Man Using Army Tank Like Taxi) की तरह तो नहीं ही इस्तेमाल हो सकता है. हालांकि ब्रिटेन (British Man bought Army Tank) के एक शख्स ने 17 फीट के आर्मी टैंक को सड़कों पर टैक्सी सर्विस के लिए उतार दिया है. है न ये अजीबोगरीब बात ?