पुरानी कार को दी अनोखी विदाई, हाथ जोड़े और झुका लिया सिर, साथ निभाने के लिए कहा 'शुक्रिया'

Man bow down with folded hands to thanks vehicle: आपने घर के पालतू जानवरों से लोगों का लगाव देखा होगा, लेकिन एक शख्स को अपनी पुरानी कार से ऐसा प्यार था कि उसे बेचने से पहले गाड़ी को सिर झुकाकर शुक्रिया कहा.

अगर हमारे साथ घर में कोई भी रहता है, तो उससे लगाव हो ही जाता है. भले ही कोई इंसान हो या फिर जानवर, साथ में रहते हुए इंसान उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लेता है. हालांकि निर्जीव चीज़ों के साथ ऐसा नहीं होता है. हम उन्हें बदलते हुए एक बार भी नहीं सोचते हैं, लेकिन एक शख्स को अपनी कार से इतना लगाव था कि उसे बेचते वक्त वो भावुक हो गया.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स इन दिनों चाइनीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स को अपनी गाड़ी के सामने कुछ जलाकर सिर झुकाते हुए देखा जा रहा है. लोग इस वीडियो को देखने के बाद अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत अजीबोगरीब है.

8 साल बाद बेच रहा है कार

सोहू न्यूज़ के मुताबिक शख्स शैंडोंग प्रॉविंस का रहने वाला है. वो अपनी फैमिली कार को बेचते वक्त काफी भावुक हो गया. ये कार उसके पास पिछले 8 सालों से थी. शख्स की पत्नी ने अपने पति का वीडियो बनाया था, जिसमें वो कार के सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ है. फिर वो एक कागज़ को जलाकर कुछ प्रार्थना करने लगता है. इस दौरान वो अपने हाथ भी जोड़कर रखता है. कार के सामने सिर झुकाते और प्रार्थना करते हुए उका वीडियो और तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं.

पहली कार से नहीं छूटता मोह

पत्नी ने बताया कि ये उनकी पहली कार है, जो उनके साथ लंबे वक्त तक रही और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया. उन्होंने कार को अपने फैमिली मेंबर की तरह मान लिया है. उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं. कार उनके कपल से तीन बच्चों का परिवार बनने तक साथ रही है. लोगों को कपल का ये संवेदशील व्यवहार बहुत पसंद आया और उन्होंने उनकी तारीफ की है.