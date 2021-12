बेडरूम में लड़खड़ाने से टूटी कर्मचारी की हड्डी, मुकदमा ठोंककर दफ्तर से वसूल लिया मुआवज़ा !

Work Insurance Policy : आमतौर पर सभी दफ्तरों में एक वर्क इंश्योरेंस (Work Insurance Rules) पॉलिसी दी जाती है. इस पॉलिसी के तहत अगर कहीं ड्यूटी (Policy for an Accident During Working Hours) के दौरान कोई हादसा हो जाए, तो ऑफिस उसका खर्च उठाता है. हर जगह अपनी पॉलिसी के अलग-अलग नियम होते हैं. हालांकि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप घर पर बैठे हुए हादसे का शिकार हो जाएं और वर्क इंश्योरेंस से आपको इसका मुआवज़ा दिया जाए. आज हम आपको जिस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं, उसने इस पॉलिसी (Man Claims Work Insurance in Different Way ) का जैसा इस्तेमाल किया, आप सोच भी नहीं सकते.