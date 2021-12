1 सांप को मारने में कंगाल हो गया शख्स, देखते ही देखते हुआ साढ़े 7 करोड़ रुपए का नुकसान

अमेरिका के मैरीलैंड (Maryland, America) में रहने वाले एक शख्स को अपने घर में दिखा सांप मारना महंगा पड़ गया. शख्स ने घर में दिखे सांप को मारने के लिए जल रही कोयले का टुकड़ा फेंका था. इसमें सांप मरा या नहीं, ये तो पता नहीं चल पाया लेकिन शख्स का पूरा घर जल कर राख (Man Burned Down Entire House For One Snake) हो गया. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया.