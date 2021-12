कटा हुआ अंगूठा लेकर दुबई से दिल्ली आया शख्स, फिर डॉक्टरों ने दिखाया कमाल !

आपने इलाज के लिए लोगों को भारत से विदेशों में जाते हुए देखा होगा, लेकिन एक शख्स के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ. दुबई में काम करने वाले इस शख्स का अंगूठा जब काम के दौरान कट गया, तो वो अपने कटा हुआ अंगूठा साथ लेकर दुबई से दिल्ली (Man came Delhi from Dubai with severed thumb) की फ्लाइट लेकर आ गया और यहां उसने अपना इलाज कराया. गनीमत ये रही कि उसका ये सफर सफल हो गया. वे अंगूठा कटने के 22 घंटे बाद यहां पहुंचे थे और फिर डॉक्टर्स (Doctors Fixed severed thumb after 22 hours) ने किया, वो कमाल ही था.