पीछे पड़ गया आधा इंसान और आधा कुत्ता दिखने वाला जीव, सिर पर पांव रखकर भागा शख्स

Man Sees Dogman : सोचिए कहीं अकेले जाते हुए आपके पीछे कोई ऐसा जीव (half man half dog creature) पड़ जाए, जिसे आपने पहले कभी देखा ही न हो, फिर क्या होगा? वैसे तो हमने भी कभी ऐसे जीव के बारे में नहीं सुना है - जो आधा आदमी और आधा कुत्ता हो, लेकिन हाल में जॉन (John) नाम के एक शख्स की हालत तब खराब हो गई, जब से झाड़ियों से निकले इस अजीबोगरीब प्राणी (Weird Creature seen in jungle ) ने लगभग दौड़ा लिया. उसने कुछ पिक्चर्स (Pictures of dogman gone viral) के साथ लोगों को इस जीव से आगाह किया है.