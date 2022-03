ऑफिस में बोरिया-बिस्तर लेकर पहुंच गया शख्स, बोला- 'रेंट देने जितनी सैलरी नहीं मिलती'

दुनिया में एसे बढ़कर एक क्रिएटिव लोग (Creative Way To Protest) हैं. उन्हें अच्छी तरह पता है कि उन्हें कब और कैसे अपनी बात लोगों के सामने रखनी है. एक शख्स ने हाल में ही अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें वो बोरिया-बिस्तर समेत अपने ऑफिस केबिन (Man Moves into Office Cubicle) में शिफ्ट हो रहा है. अपने इस कदम के पीछे लड़के ने एक दिलचस्प लॉजिक भी दिया है.

कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बाद दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और उनके रहने-खाने के लाले पड़ गए. इसी बीच इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने कंपनियों की ओर से दी जाने वाली कम तनख्वाह की भी बात उठाई. जिनकी बात नहीं सुनी गई, उन्होंने विरोध जताने के अजीबोगरीब तरीके अपनाए. एक ऐसे ही भड़के हुए कर्मचारी ने कम सैलरी के विरोध में दफ्तर में ही बिस्तर लगा लिया.

‘किराया देने लायक तनख्वाह नहीं मिलती’

TikTok पर अपना वीडियो अपलोड करते हुए शख्स ने अपना नाम सिमोन बताया है. वीडियो में सिमोन (Simon) अपनी ज़रूरी चीज़ें और बिस्तर लेकर ऑफिस क्यूबिकल में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है. वो ज़रूरी चीज़ें निकाल कर रख रहा है. उसका कहना है कि वो अपने सारे सामान के साथ यहां रहने आ गया है क्योंकि दफ्तर से उसे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि वो घर का किराया दे सके. उसके ज्यादातर साथी घर से काम करने की वजह से दफ्तर नहीं आते, ऐसे में उसे रहने की पर्याप्त जगह मिली हुई है.

ये भी पढ़ें- फैशन के नाम पर कुछ भी ! 18 लाख रुपये में बिक रहा है झाड़ू-पोछे जैसा कोट …

रोज़ाना की अपडेट भी देता है शख्स

सिमोन के इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और वे रोज़ाना का अपडेट भी देते रहते हैं. वे अपने फॉलोअर्स को अपने खाने-पीने और कपड़ों को अरेंज करने के बारे में बताते हैं. उनका ये भी कहना है कि ज्यादातर कॉर्पोरेट दफ्तरों में कैमरा नहीं होता, ऐसे में सिक्योरिटी उन्हें पकड़ भी नहीं पाती. वो बात अलग है कि उनका ये ड्रामा सिर्फ 4 दिन ही चल पाया और HR ने उन्हें सोशल मीडिया से क्लिप्स हटाने के लिए कहा. हालांकि अब तक ये नहीं पता है कि उनकी नौकरी बची या चली गई, लेकिन लोगों ने ये आइडिया भरपूरी एंजॉय किया.