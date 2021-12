'गर्लफ्रेंड के बालों से आती है बदबू' लड़के ने सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

दो लोगों के बीच रिश्ते ( Relationship Problems) में आने वाली दिक्कतें कभी पर्सनल तो कभी दो परिवारों के बीच होती हैं. हालांकि आपने अब तक किसी ब्वॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड के हेयर रूटीन (Girlfriend Does not Washes Hair) से दुखी होते हुए नहीं सुना होगा. हाल ही में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक अजीबोगरीब शिकायत (Boyfriend fed up of Girlfriend's Stinky Hair) सोशल मीडिया पर शेयर की है. ब्वॉयफ्रेंड की दिक्कत ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बालों से बदबू आती है और वो इसे मानने को तैयार ही नहीं है.