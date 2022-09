पब में नहीं ले जाने दिया पालतू कुत्ता, भड़के शख्स ने मुकदमा ठोंककर वसूल लिए 4 लाख रुपये!

Man Wins 4 Lakh for His Dog: दुनिया में बहुत से लोग हैं, जो अपना काम खुद कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें किसी की ज़रूरत होती है. कई बार उन्हें अपनी सहायता के लिए लोगों की ज़रूरत होती है तो इस वक्त लोग अपनी सहायता के लिए पेट्स को भी रखने लगे हैं. इन्हें ही असिस्टेंस पेट्स कहा जाता है. ऐसे ही एक असिस्टेंस डॉग को लेकर एक शख्स ने मुकदमा करके 4 लाख रुपये का हर्जाना (Man Wins 4 Lakh Compensation for His Dog ) हासिल किया है.

ये पूरा मामला काफी रोचक भी है और एक सीख देने वाला भी है. अगर किसी शारीरिक रूप से असक्षम आदमी को असिस्टेंस के लिए पेट की ज़रूरत है, तो उसे समझने की ज़रूरत होती है. एक शख्स की इसी ज़रूरत को पब के लोगों ने नहीं समझा. रेमंड मैथ्यूज़ (Raymond Matthews) नाम के शख्स को पब में अपने असिस्टेंस डॉग के साथ एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने मुकदमा करके इसका हर्जाना वसूल लिया.

असिस्टेंस डॉग को एंट्री नहीं दी गई

इस कहानी को जानने से पहले आपको नॉर्मल पेट और असिस्टेंस डॉग के बीच फर्क जानना ज़रूरी है. असिस्टेंस डॉग्स को प्रोफेशनल हैंडलर्स के ज़रिये प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अपने मालिकों की मदद कैसे कर सकें. रेमंड मैथ्यूज़ (Raymond Matthews) के पास भी ऐसा ही एक डॉग है. वे The Woombye Pub अक्सर जाते रहते हैं. एक दिन जब वे अपने असिस्टेंस डॉग को लेकर वहां पहुंचे, तो पब मैनेजमेंट ने उनसे तमाम सवाल किए. 7News से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये बात पब के सामने बार-बार उन्होंने कही कि डॉग की उन्हें ज़रूरत है, लेकिन वे नहीं माने.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बैडमिंटन खेलने में पूरा उस्ताद है एक्टिव डॉग आगे देखें…

कानूनी कार्रवाई कर वसूला हर्जाना

इस घटना के बाद भड़के रेमंड मैथ्यूज़ (Raymond Matthews) ने मामले को कोर्ट तक ले जाने की सोची. उन्होंने करीब 3 साल तक पब के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आखिरकार उन्हें £4,700 यानि भारतीय मुद्रा में 4 लाख रुपये का हर्जाना मिला. पब की ओर से इस मामले में रेमंड से माफी भी मांगी गई है. इससे पहले चीन की एक टीचर को अपनी कैट के ऑनलाइन क्लास में दिख जाने की वजह से निकाल दिया गया था. महिला ने भी कोर्ट का सहारा लेने के बाद लाखों का मुआवज़ा हासिल किया था.