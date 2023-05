Marriage With Cousin Sister: मौसेरी बहन से शख्स ने कर ली शादी! मज़ाक में किया DNA टेस्ट, बर्बाद हो गई दुनिया ...

Man Shocked to Know His Wife is Actually her Cousin: शादी-विवाह को लेकर हर जगह के अपने-अपने रीति-रिवाज़ हैं. इनके मुताबिक ही लोगों की शादियां होती हैं. हालांकि जो एक चीज़ लगभग सभी जगहों पर सामान्य तौर पर मानी जाती है, वो ये है कि शादी कभी भी खून का रिश्ता रखने वाले दो लोगों में नहीं होती है. इसके पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक ही नहीं वैज्ञानिक वजह भी है.

विज्ञान के मुताबिक अगर दो लोगों के बीच खून का रिश्ता है, तो उनकी आने वाली पीढ़ी में जेनेटिक यानि जीन संबंधी बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है. यही वजह है कि विदेशों में भी लोग ऐसे रिश्तों से परहेज़ करते हैं. हालांकि, कई बार अनजाने में लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वे अपने ही किसी रिश्तेदार यानि चचेरे-ममेरे या मौसेरे भाई-बहन से शादी कर बैठते हैं.

डीएनए टेस्ट ने बदल दी दुनिया

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक शख्स ने खुद ही ये बात बताई है कि एक डीएनए टेस्ट ने किस तरह उसकी दुनिया ही बदल दी. मज़ाक-मज़ाक में किए गए इस टेस्ट ने न सिर्फ लड़के की पत्नी के बारे में अजीबोगरीब सच उजागर किया बल्कि अपनी मां और सास को लेकर भी उसे एक खौफनाक सच्चाई पता चली. टेस्ट के बाद से शख्स परेशान है कि वो आखिर कैसे इस सदमे से बाहर आ पाए. उसकी एक खुशहाल दुनिया दांव पर लग गई है.

सुपरफिट नानी को देखकर बढ़ जाती हैं नौजवानों की धड़कनें! आगे देखें…

पत्नी निकल गई मौसेरी बहन

शख्स ने जिस लड़की से शादी की, उसका परिवार भी वहीं रहता था और लड़के का परिवार भी. शख्स की बहन और पत्नी ने डीएनए टेस्ट किट से टेस्ट किया. जब इसका रिजल्ट आया, तो दोनों परिवारों में काफी समानता थी. उसे पता चला कि उसकी सास और मां का डीएनए काफी हद तक एक जैसा ही है. जब खोजबीन की गई तो पता चला कि उसकी मां और सास आपस में सौतेली बहनें हैं क्योंकि उसके नाना दिलफेंक आदमी थे और उनके कई अफेयर थे. शख्स तब से सदमे में है क्योंकि जो लड़की उसकी पत्नी है, वो दरअसल उसकी मौसेरी बहन है.