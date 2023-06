Man Earns in Crores With No Degree: आपने अब तक यही सुना होगा कि जितनी अच्छी और महंगी डिग्री होगी, उतनी ही अच्छी नौकरी भी मिलेगी. हालांकि आज हम जिस शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उसके बाद आपका नज़रिया ही बदल जाने वाला है. ये कहानी एक ऐसे शख्स की है, जिसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री तो नहीं है लेकिन वो साल में इतना कमाता है कि बेहतरीन लोकेशंस पर शानदार छुट्टियां मनाता है.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स का नाम स्टीफेन फ्राई (Stephen Fry) है. वो एक ऐसी नौकरी करता है, जिसे कोई भी नहीं करना चाहता है. मज़े की बात ये है कि इसी नौकरी से वो इतना कमा लेता है कि उसे वो सब कुछ मिल रहा है, जिसकी कल्पना उसने की होगी. लग्ज़री ट्रिप और शानदार वीकेंड्स के साथ-साथ लंदन के बेहतरीन इलाके में वो रहता भी है.

2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा है पैकेज

39 साल के स्टीफेन फ्राई का बचपन बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं गुजरा. उन्होंने प्लम्बर के तौर पर काम करने से शुरुआत किया. 20-25 साल की उम्र में उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और 10 साल पहले पिमिलिको प्लमर्स को ज्वाइन कर लिया. अब वे इसके टॉप अर्निंग मेंबर हैं. वे सुबह से 8 से शाम 6 बजे तक काम करते हैं. पूरे हफ्ते में वे 58 घंटे काम कर लेते हैं. वे बताते हैं कि उन्हें अपने काम में काफी मज़ा आता है. वे लोगों को परेशान देखते हैं और फिर उसका निदान करके खुद भी खुश होते हैं. वे साल में £210,000 यानि 2 करोड़ 16 लाख रुपये से भी ज्यादा कमा लेते हैं.

ऐसी और भी हैं नौकरियां …

प्लमर की नौकरी में इतनी तनख्वाह सुनकर अगर आप चौंक रहे हैं तो आपको बता दें कि जॉब साइट Adzuna की ओर से ब्रिटेन की ऐसी 20 नौकरियों को बारे बताया जा चुका है, जिसमें बिना किसी डिग्री के आराम से 34 लाख रुपये कमाए जा सकते हैं. भले ही लोगों की धारणा है कि सिर्फ आईटी सेक्टर ही ज्यादा सैलरी देता है लेकिन कई ऐसी नौकरियां हैं, जिनमें कम्प्यूटर साइंस की बेसिक डिग्री के बिना भी हाई सैलरी मिलती है. इनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रेन ड्राइवर और कॉमर्शियल पायलट जैसे रोल शामिल है.