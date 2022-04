शख्स पीता है अपनी महीनों पुरानी पेशाब, डिप्रेशन दूर होने से लेकर युवा दिखने तक का दावा !

Man Drinks His Own Aged Urine : संसार में तरह-तरह के लोग हैं और उनकी अपनी-अपनी थ्योरीज़ हैं. अब एक शख्स का कहना ये है कि वो इसलिए अपनी उम्र से 10 साल छोटा दिखता है क्योंकि वो रोज़ाना खुद की यूरिन (Man Drinks Urine Daily) पीता है. इतना ही नहीं इस घिनौनी आदत (Man Drinks His Own Urine) से उसने अपना डिप्रेशन खत्म करने का भी दावा किया है. ब्रिटेन के हैंपशायर में रहने वाले इस शख्स का नाम हैरी मेटाडीन (Harry Matadeen) है.

35 साल के वीगन यानि सिर्फ प्लांट डायट पर रहने वाली हैरी (Harry Matadeen) का दावा है कि वो खुद की 2 महीने पुरानी हो चुकी यूरिन को रोज़ाना 200 मिलीलीटर तक ड्रिंक करते हैं और इससे उन्हें तमाम चमत्कारी फायदे दिखाई दिए हैं. उनका दावा है कि यूरिन में मिलने वाले तत्वों ने उनकी ज़िंदगी को काफी हद तक बदलकर रख दिया है. यही वजह है कि अब किसी भी कीमत पर वे अपनी इस आदत को बदलना नहीं चाहते.

डिप्रेशन से मुक्ति मिली, लौटी जवानी

हैरी मेटाडीन (Harry Matadeen) का दावा है कि उन्हें पुरानी पेशाब पीने की वजह से सालों पुराने डिप्रेशन से मुक्ति मिल गई. हर ड्रिंक के बाद उन्हें काफी शांति और दृढ़निश्चय का जज्बा मिलता है. इतना ही नहीं हैरी अपनी पेशाब को अपने चेहरे पर भी लगाते हैं और उनका दावा है कि इससे उनके लुक्स जवां हुए हैं. उनका दावा है कि 90 फीसदी पानी वाली यूरिन शरीर के सभी विकारों को ठीक करने की क्षमता रखती है. साल 2016 से उन्होंने यूरिन पीना शुरू किया था, जब उन्होंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था. उनका दावा है कि इसके उपयोग से उनके दिमाग ने बेहतर काम करना शुरू कर दिया और उन्हें काफी शांति मिली.

परिवार वाले करते हैं नफरत

खुद हैरी को भले ही अपनी इस आदत से काफी फायदा महसूस हुआ हो, लेकिन उनके घर के लोगों को ये पसंद नहीं है. हैरी की बहनें उन्हें इस घिनौनी आदत की वजह से नफरत की नज़र से देखती हैं. अब उनके दोस्तों में वही लोग हैं, जो सदियों पुरानी इजिप्शियन यूरिन थेरेपी पर भरोसा करते हैं. हैरी यूरिन पीने के अलावा दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग डायट पर रहते हैं. उनका भरोसा इस थेरेपी पर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो अपने शरीर पर क्रीम की जगह यूरिन लगाते हैं और इसे अपनी चमकदार त्वचा का राज़ मानते हैं. हालांकि यूरिन थेरेपी को लेकर डॉक्टर्स ने बताया है कि ये शरीर को डिहाइड्रेट करता है और बैक्टीरियल इंफेक्शन फैला सकता है.