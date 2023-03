न पढ़ाई न लिखाई, न ही कोई ट्रेनिंग, अनपढ़ होकर भी साल के 1 करोड़ कमाता है शख्स!

Man with no education no skills earns more than job: दुनिया में तरह-तरह की नौकरियां आपने देखी होंगी, जिनमें क्वालिफिकेशन तो खूब लगता है लेकिन सैलरी कम होती है. ऐसे में अगर हम आपको किसी ऐसे शख्स के बारे में बताएं, जो कम पढ़े-लिखे होने के बाद भी अच्छी-खासी सैलरी कमा रहा है, तो आप दंग रह जाएंगे. आखिर वो ऐसा क्या काम करता है, जो उसे इतने पैसे मिलते हैं?

ये कहानी है अमेरिका के रहने वाले 38 साल के कोरी रॉकवेल की, जो इस वक्त अपनी नौकरी की वजह से सुर्खियों में हैं. कोरी का कहना है कि उनके सिर्फ एक कदम ने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदलकर रख दी. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कोरी पहले दफ्तर की ट्रेडिशनल जॉब के चक्कर में फंसे हुए थे लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था. आखिरकार उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी लेकिन लाइफ में वो क्या करना चाहते हैं, इसका कोई पता नहीं था. तब उन्हें एक जबरदस्त आइडिया सामने आया.

साल में एक करोड़ कमाता है शख्स

कोरी रॉकवेल की कोई पढ़ाई-लड़ाई कुछ ज्यादा नहीं थी, न ही कोई ट्रेनिंग थी, जिसे देखकर कोई उन्हें नौकरी दे दे. पहले उन्होंने एक लोकल सुपरमार्केट में नौकरी मिल गई, लेकिन बाद में उन्हें माइनर यानि खनिक के तौर पर नौकरी ऑफर हुई. ये नौकरी करने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई, कोरी नेवाडा के ओरोवाडा में माइनिंग एजेंसी जियोटेम्प्स ने उन्हें 6 महीने की नौकरी ऑफर की, जिसके लिए उसने हां कह दी. 4 साल बाद वहां काम करने के बाद येरिंगटन शहर में तांबे की खदान में काम कर रहे हैं. अब उनकी तनख्वाह साल में एक करोड़ रुपये है.

जितनी तनख्वाह, उतना रिस्की है काम

माइनिंग में सैलरी कम नहीं होती है, लेकिन रिस्क भी इस फील्ड में कम नहीं है. सालभर में अधिकतम 1 लाख 60 हजार डॉलर यानि भारतीय मुद्रा में 1.3 करोड़ रुपये तक कोरी कमा लेते हैं. वे खदान में ड्रिल किए गए हिस्से में विस्फोटक लगाने का काम करते हैं. यहां हर वक्त खतरा बना रहता है और सुबह 6 बजे तक काम शुरू कर देना होता है और शाम तक वे थककर चूर हो जाते हैं. हालांकि उन्हें अपने काम से बेहद प्यार है.