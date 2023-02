गुस्से में फेंका भाई पर पानी, कोर्ट ने 30 साल के लिए डाल दिया जेल में! सलाखों के पीछे कटेगा बुढ़ापा

दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग होते हैं. कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आता ही नहीं है, कोई उनसे कुछ भी कहता रहे. वहीं कुछ लोग इतने तुनकमिज़ाज होते हैं कि उन्हें बात-बात पर गुस्सा आ जाता है. हम सभी को ये बात बताई जाती है कि गुस्से में कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, जो बाद में नुकसान पहुंचा जाए. हालांकि इतना होश रख पाना आसान नहीं होता है और अक्सर कुछ पल का गुस्सा लंबी सज़ा दे जाता है.

कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में रहने वाल एक बुजुर्ग शख्स के साथ. हम सभी को पता है कि शरीर की ताकत कम होती है, तो बुजुर्गों को क्रोध ज्यादा आता है. ली काउंटी में रहने वाले 64 साल के डेविड शेरमैन पॉवेलसन भी इसी कमज़ोरी का शिकार हो गए और उन पर एक छोटी सी बात (Man Faces Up To 30 Years in Jail for Throwing Water) के लिए गंभीर चार्ज लग गया और उनकी आगे की ज़िंदगी जेल में कटने वाली है.

भाई पर फेंक दिया था पानी

एक रात को डेविड शेरमैन पॉवेलसन और उनके भाई एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे. इसी बीच उन दोनों में बहस की शुरुआत हो गई. बहस इस बात पर हो रही थी कि डेविड ने अपने भाई की कुछ दिनों से फ्रिज में रखी लाइम पाइ खा ली थी. जब दोनों के बीच बहस बढ़ी तो किचन के पास मौजूद डेविड ने बड़े ग्लास में पानी लिया और अपने भाई को शांत करने के लिए उस पर फेंक दिया. लगातार दो ग्लास पानी पड़ने के बाद भाई ने पुलिस को रात साढ़े आठ बजे एमरजेंसी कॉल लगाई और अपनी जान खतरे में बताकर उन्हें बुला लिया.

छोटी सी बात पर इतना बड़ा चार्ज!

दिलचस्प बात ये रही कि इतनी सी बात के लिए डेविड पर एक खास किस्म का चार्ज लगाया गया है. ये चार्ज किसी शख्स पर तब ही लगाया जाता है, जब उसने किसी को जान-बूझकर बड़ी शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या फिर किसी को हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया हो. हालांकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ और डेविड के भाई को कोई जख्म नहीं आए हैं.