कीचड़ में सनी मिली थी अंगूठी, बेचने गया तो शख्स को एक झटके में मिल गए 37 लाख रुपये!

Muddy Ring Worth 37 Lakh: कई बार आपके साथ भी होता होगा कि आपको चलते-फिरते कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, जो काफी अहम हो. आप उस पल में भले ही उसे इग्नोर कर जाएं लेकिन बाद में जब उसकी असल कीमत का पता चलता है तो एक सुखद आश्चर्य (Muddy Ring Turns Out to be Worth 37 Lakh) होता है. एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब चमकीली और कीचड़ में सनी हुई एक चीज़ उसके लिए सौभाग्य लेकर आई.

शख्स को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त एक 14वीं सदी की रिंग मिली थी. अंगूठी कीचड़ में सनी हुई थी, ऐसे में उसकी कीमत का अंदाज़ा किसी को नहीं था लेकिन बाद में पता चला कि अंगूठी की कीमत लाखों में थी. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 69 साल के डेविड बोर्ड को ये अंगूठी मिली थी, जिसने अचानक ही उन्हें अमीर बना दिया.

मिठाई का रैपर समझा, पर निकला खज़ाना

डोरसेट में Bowling Green नाम की जगह पर बैठे हए 69 साल के डेविड बोर्ड को कुछ चमकीली सी चीज़ दिखाई दी. रिटायर्ड लॉरी ड्राइवर डेविड ने जब जाकर देखा तो उनके हाथ में कीचड़ से सनी हुई एक अंगूठी आई. उन्होंने इसे उठाया और साफ करने के बाद इसे जब लंदन के Noonans ऑक्शन में इसे दिखाया तो ये पूरे £38,000 यानि 37 लाख 11 हज़ार से भी ज्यादा रुपये में बिकी. ये अंगूठी 14वीं सदी की थी और ये जगह जिस ज़मींदार के हाथ में रही होगी, उसकी पत्नी की ही ये रिंग थी.

हीरे और सोने की बनी है रिंग

रिंग अंदर की ओर मुड़े हुए बैंड की बनी हुई है, जबकि उसमें एक हीरा जड़ा हुआ है. माना जा रहा है कि ये अंगूठी इस ज़मीन के पुराने मालिक रहे सर थॉमस ने अपनी पत्नी जॉन ब्रुक को दी रही होगी और उनसे खो गई होगी. इतने सालों के बाद ये अंगूठी अब जाकर मिली है. डेविड बताते हैं कि उन्हें रिंग की इतनी कीमत ने बेहद खुश कर दिया. इस पैसे को वो अपने पार्टनर की बेटी को घर खरीदने के लिए दे सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं.