दिल्‍ली मेट्रो में पीक ऑवर में तो चढ़ना उतरना भी मुश्किल होता है पर सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्‍स ट्रेन के अंदर और फ‍िर प्‍लेटफार्म पर दौड़ता हुआ नजर आता है. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक दौड़ते हुए शख्स ने खुद को बॉडी कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किया जबकि एक अन्य व्यक्ति ने ट्रेन की गतिविधियों को कैद किया (captured the movements of the train). क्लिप को ट्विटर पर साझा किया गया है. लोग इसपर खूब प्रत‍िक्रिया दे रहे हैं .

लोग बजाने लगे ताली अब वायरल हो रहा वीडियो मूल रूप से 2017 में पेपो जिमेनेज द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया था. एक मिनट से अधिक की इस क्लिप में, एक व्यक्ति को लंदन के मेंशन हाउस मेट्रो स्टेशन (Mansion House metro station) पर मेट्रो ट्रेन से उतरते हुए देखा जा सकता है. वह अगले पड़ाव पर उसी ट्रेन को पकड़ना चाहता था, इसलिए वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। अगला पड़ाव केनन स्ट्रीट (Cannon Street) पर था और इसके लिए वह सड़क पर दौड़ा और आख‍िरकार मेट्रो पर चढ़ने में सफल हो गया. तब तक वह इतना थक चुका था क‍ि ट्रेन के अंदर घुसते ही वह फर्श पर लेट गया. वहीं अन्‍य यात्री जो पिछले स्‍टेशन पर उसके साथ ही थे जमकर ताली बजाते रहे.

दिल्‍ली मेट्रो से भी जोड़ रहे लोग

वीडियो देखकर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मुझे विश्वास नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है. कुछ लोग इसे मिल्‍खा सिंह की संज्ञा दे रहे हैं. कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए और लिखा क्‍या कोई सुरक्षा जांच नहीं थी. दिल्‍ली मेट्रो से भी जोड़कर तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कह रहे क‍ि यहां तो उतरना संभव नहीं दौड़ना तो दूर की बात है.