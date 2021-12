24 घंटे में शख्स ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की 10 डोज़, स्वास्थ्य मंत्रालय में मच गया हड़कंप !

Corona Vaccination : कोरोना के नए वैरिएंट (Corona New Variant Omicron) की एंट्री के बाद अब दुनिया के ज्यादातर देशों की कोशिश है कि सभी नागरिकों को वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों डोज़ लग जाएं. कुछ देशों में जहां वैक्सीन की डोज़ पूरी की जा रही है, वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं, जहां बूस्टर डोज़ (Booster Dose of Corona) लगाई जा रही है. इसी बीच न्यूज़ीलैंड (New Zealand) से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने कोरोना वैक्सीन की 2-3 नहीं बल्कि 10-10 डोज़ (Man got 10 dose of Corona Vaccine within 24 Hours) ले ली, वो भी 24 घंटे के अंदर. जानिए फिर उस शख्स के साथ क्या हुआ ?