14 साल से एयरपोर्ट पर डेरा डाले बैठा है शख्स, पुलिस ने घर भी पहुंचाया, फिर आ गया वापस !

Man Living On Airport : चीन (China News) का रहने वाला शख्स अपनी मर्जी से घर छोड़कर 14 साल (Man Lives on Airport for 14 Years) से एयरपोर्ट पर रह रहा है. वो अपने परिवार के साथ रहने नहीं चाहता, जबकि उसे किसी ने घर से निकाला नहीं है.