शख्स के दिल में बैठा है नींद में मौत का डर, रात-रात भर बैठा रहता है रेस्तरां में !

Man Scared of Dying in Night : कुछ लोग रात में नींद न आने से परेशान रहते है और इसके तमाम उपाय करते रहते हैं, वहीं एक शख्स ऐसा भी है जिसे रात में नींद आने से डर लगता है. ब्रिटेन (Britain News) के रहने वाले 46 साल के डेविड नील के दिल में अजीब सा खौफ (Weird Fear of Dying in Night) समाया है. उन्हें लगता है कि अगर वो रात में गहरी नींद सो गए (Sleep Related Epilepsy) तो सुबह तक उनकी जान जा सकती है.

दरअसल डेविड को मिर्गी यानि एपिलेप्सी (Epilepsy) की बीमारी है. इसी बीमारी के चलते उन्हें लगता रहता है कि रात में सोते वक्त उन्हें कभी भी अगर मिर्गी का दौरा (Sleep Related Epilepsy) पड़ जाएगा और उनकी जान चली जाएगी. Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड अपने इस खौफ की वजह से हर रात रेस्टोरेंट में जाकर बैठे रहते हैं और कॉफी पीकर अपनी नींद भगाते हैं.

रेस्टोरेंट के स्टाफ को भी पता है खौफ

चूंकि डेविड नील अपने घर के पास मौजूद McDonald’s में रोज़ाना जाते हैं और खुद को सामान्य महसूस कराने के लिए लोगों से बातचीत भी करते रहते हैं, इसलिए रेस्टोरेंट का स्टाफ भी उन्हें जान गया. वे उन्हें अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देते हैं. डेविड नील बताते हैं कि नींद में मिर्गी का दौरा पड़ने का डर उन्हें जगाए रखता है. उन्हें लगता है कि अगर वो सो गए (Sleep Related Epilepsy) तो फिर उठ नहीं पाएंगे. 7 साल की उम्र से ही उन्हें ये परेशानी है और वे इससे जूझ रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Amazing Girl : बच्ची की उम्र और शक्ल पर मत जाइए, खड़े-खड़े कर देती है कमाल !

सोने से पहले रोजाना जाते हैं McDonald’s

डेविड नील को मिर्गी के अलावा ऑटिज़्म और OCD भी है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार घर कर गया है और वे इसी डर में जी रहे हैं. वे इसी विचार से बचने के लिए रोज़ाना रेस्टोरेंट में जाकर बैठे रहते हैं. यहां बैठकर वे खुद को सोने के लिए तैयार करते हैं. रोज़ाना तकरीबन 3-4 घंटे वे यहीं गुजार देते हैं. वे बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनका ये विचार भी दिमाग में घर करता गया और आज भी वे यही सोचते हैं कि अगर वे सोए तो मर जाएंगे.