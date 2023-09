न मर्डर, न चोरी की ... फिर भी जेल जाने की भीख मांग रहा है शख्स! वजह सुनकर रह जाएंगे हक्के-बक्के

दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां कोई कभी भी नहीं जाना चाहता है. ऐसी जगहों में हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और जेल जैसी जगहें शुमार हैं. यहां अपनी मर्ज़ी से तो कभी कोई कदम भी नहीं रखना चाहेगा लेकिन एक शख्स इसी दुनिया में ऐसा है, जो जेल जाने की भीख मांग रहा है. जितनी हैरानी आपको ये जानकर हो रही है, उससे ज्यादा दंग आप इसके पीछे की वजह जानकर हो जाएंगे.

बुज़ुर्ग होने के बाद सभी को देखभाल और प्यार की ज़रूरत होती है. वो बात अलग है कि आज की दुनिया में ये चीज़ें लोगों को कम ही मिलती हैं. सोचिए इस उम्र में अगर कोई बिना अपराध के जेल जाने की ज़िद करेगा, तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह ही होगी. स्पेन के एक 60 साल के बुजुर्ग इसी ज़िद पर अड़े हैं और अधिकारी परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें?

मुझे जेल भेज दो प्लीज़ …

60 साल के स्पैनिश नागरिक का नाम जस्टो मार्क्वेज़ (Justo Márquez) है और वो मलागा जेल (Alhaurín de la Torre Prison) के बाहर कई दिनों से धरना देकर बैठे हुए हैं. उनके हाथ में एक साइन बोर्ड है, जिस पर लिखा हुआ है – “I want to go to prison”. वो जेल जाने के इंतज़ार में बाहर ही रहते हैं और उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया है कि जेल वॉर्डन ने उन्हें अंदर रहने से मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है. वो कोई अपराध करना भी नहीं चाहते लेकिन उन्हें रहना जेल में ही है.

मज़ाक नहीं गंभीर है वजह

जस्टो मार्क्वेज़ (Justo Márquez) बुजुर्ग हैं और उन्हें कैंसर, डिप्रेशन, तनाव और दिल की बीमारी भी है. ऐसे में वे 24 घंटे अकेले रहने से ऊब चुके हैं और अब बाकी की ज़िंदगी जेल में लोगों के साथ गुजारना चाहते हैं. यूं तो उनके 5 बच्चे हैं लेकिन कई महीनों से किसी ने उनसे बात तक नहीं की है. वे पहले ड्रग के केस में जेल जा चुके हैं लेकिन 30 साल से उन्होंने कोई अपराध नहीं किया. अब अपने अकेलेपन से तंग आकर वे जेल जाना चाहते हैं. उन्हें उम्मीद है कि अधिकारी उन्हें किसी दिन अंदर बुला लेंगे.