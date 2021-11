OMG ! मॉडल खुद से ही ले रही है तलाक, मर्दों से तंग आकर अपने आप से की थी शादी

दुनिया में एक से बढ़कर (Weird People in the World) एक लोग हैं. कोई खूबसूरत बनने की चाह में पागल (Weird Obsession) हुआ जा रहा है तो कोई ऐसा भी है, जो पैसे खर्च करके बदसूरत बन रहा है. फ्रांस के रहने वाले एंथनी लोफ्रेडो ने खुद को एलियन (Man Turned himself into Alien) जैसा दिखाने की चाह में अपने चेहरे के कई ज़रूरी अंगों को कटवा (man has chopped off ears, nose, lips and fingers) दिया है. हद तो तब हो गई जब एंथनी ने अपने हाथ के पंजों की दो उंगलियां भी कटवा लीं.

33 साल के एंथनी (Anthony Loffredo) ने अपने बाएं हाथ की दो उंगलियों को कटवा लिया था. उन्होंने मैक्सिको जाकर एक सर्जरी करवाई है. हालांकि इससे पहले ही वे अपने नाक, कान और होंठ कटवा चुके हैं. एंथनी ने अपनी एलियन (Black Alien) बनने की इच्छा पूरी करने के लिए पहले से ही काले रंग का टैटू (Black Tattoo) पूरे शरीर पर गुदवा रखा है.

Black Alien बनने की सनक

लोफ्रेडो ने पूरे शरीर को टैटू से गुदवा रखा है. उनकी आंखों में भी काले रंग की टैटू कराया है. खुद लोफ्रेडो का कहना है कि उन्हें पूरी तरह ब्लैक एलियन बनने के लिए 35 फीसदी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक वे और भी सर्जिकल प्रोसिजर्स के ज़रिये खुद को ब्लैक एलियन में तब्दील करने वाले हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 7 लाख 30 हज़ार फॉलोअर्स हैं, जिन्हें लोफ्रेडो ने एक पोस्ट के ज़रिये अपनी सर्जरी की जानकारी दी. उनका कहना है कि वे बाएं हाथ की उंगलियों को कटवा चुके हैं और जल्दी ही दाहिने हाथ की उंगलियां भी कटवाने वाले हैं.

देखकर हैरान रह गए लोग

लोफ्रेडो के इस जुनून को देखकर लोग दंग रह जाते हैं. एक यूज़र ने लिखा – हे भगवान, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया है. ज्यादातर लोगों ने इस पर निगेटिव कमेंट करते हुए कहा कि जिनके हाथ-पांव में इस तरह की दिक्कत होती है, ये उनका अपमान है. कई लोगों ने ये भी कहा कि लोफ्रेडो को आगे अपने इस फैसले पर दुख होगा. इससे पहले लोफ्रेडो ने अपने नाक-कान और होंठ कटाकर खुद की शक्ल बिगाड़ ली थी. उन्होंने ऐसा स्पेन जाकर कराया था. दरअसल कई यूरोपियन देशों में इस तरह की सर्जरी कराना अवैध माना जाता है.