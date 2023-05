शख्स को सब दिखने लगा उल्टा-पुल्टा, आगे का पीछे और ऊपर का नीचे, एक हादसे ने बदला 'नज़रिया'!

Man Sees Everything Upside Down and Backward: आपने दुनिया में अलग-अलग तरह के मेडिकल केस सुने होंगे. कई बार इंसान के शरीर में सालों तक कोई बुलेट फंसी रह जाती है तो कई बार सिर में गोली लगने के बाद भी आदमी ज़िंदा रह जाता है. ऐसा ही एक अजीबोगरीब केस हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें शख्स के सिर में गोली लगने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जिस शख्स के साथ ऐसा हुआ, वो एक सैनिक था. मई, 1938 में स्पैनिश सिविल वॉर के दौरान उसे सिर में पीछे की तरफ गोली लगी थी. हैरानी की बात ये है कि बिना किसी ऑपरेशन के ही वो ठीक हो गए. हां, इस दौरान उन्हें 2 हफ्ते सिर्फ होश आने में लग गए. इसके बाद जो इस शख्स के साथ हुआ, वो अपने आपमें काफी अजीब है.

सिर में लगी गोली, उल्टी हो गई दुनिया

सैनिक को होश आने के बाद पता चला कि कुछ बेहद अजीब सा महसूस हो रहा है. उससे आने जाने वाली चीज़ पीछे आती हुई दिख रही थी. चीज़ों के तीन-तीन होने का एहसास हो रहा था. यहां तक कि उसकी सुनने और स्पर्श करने की क्षमता के साथ भी ऐसा ही हुआ. उसे आवाज़ें अपने अंदर जाती हुई लगती थी, जबकि किसी के छूने का एहसास भी स्किन के अंदर ही होता था. न्यूरोलॉजिया जर्नल में इस शख्स के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें ये अजीबोगरीब चीज़ें दुनिया के सामने आईं.

आखिर क्या हुआ मस्तिष्क के अंदर?

उस वक्त सैनिक का इलाज जस्टो गोंज़लो नाम के डॉक्टर कर रहे थे. जो पता चला, उसके मुताबिक शख्स को गोली लगने से उसका पैराइटोऑकिपिटल रीजन में डैमेज हुआ है. 1986 में डॉक्टर की मौत हो गई, तो उनकी बेटी ने इस केस पर फिर से रिसर्च किया. वो भी सैनिक से मिल चुकी हैं. उन्होंने बताया कि वो चीज़ों को नीचे से ऊपर की ओर देखता था और इसी हालत में वो अपनी ज़िंदगी जीने लगा. 1990 के दशक में उसकी मौत हो गई थी.