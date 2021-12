Video : अब मार्केट में आई काले रंग की इडली, लोग बोले- खाने का शोषण बंद करो !

Weird Food Video : देश में कुछ पसंदीदा ब्रेकफास्ट (Popular Breakfast Recipe in India) में इडली और सांभर का नाम आता है. भले ही ये डिश साउथ इंडियन (South Indian Dishes) हो, लेकिन पूरे देश में लोगों को इडली और नारियल की चटनी (Idli and Nariyal Chutni Recipe) का स्वाद पसंद आता है. हालांकि एक ऐसी इडली भी है, जो सफेद नहीं काली (Black Idli Gone Viral on Internet) है और इसे देखकर आपको सीमेंट के मिक्सचर की याद आ जाएगी. नागपुर में एक वेंडर की बनाई हुई डिटॉक्स इडली (Black Detox Idli Video) को देखकर ही इंटरनेट पर लोगों ने कह दिया है- No Please !