ब्रेक अप के बाद लड़की ने ब्वॉयफ्रेंड से वापस मांगे पैसे, बदले में जो मिला, वो कमाल था !

Relatonship में कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच बात नहीं बनती और उनका ब्रेक अप (Couple After Break Up) हो जाता है. इसके बाद अक्सर कपल अपना-अपना सामान वापस ले लेते हैं. एनाबेल मैके (Annabelle Mackay) नाम की लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उसके ब्वॉयफ्रेंड (Boyfriend owes money from Girlfriend) से एनाबेल का ब्रेक अप हुआ तो उसने अपने पुराने पैसे वापस मांगे. ब्वॉयफ्रेंड को जब उधार लिए हुए पैसे वापस देने पड़े, तो उसने अजीबोगरीब तरीका (ex pays woman back with copper coins) अपनाया.