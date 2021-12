स्वीडन में छुरी-कांटे के साथ परोसा गया देसी छोले-भटूरे, एक प्लेट की कीमत 1000 रुपये !

Chhole Bhature for 1000 Rs : घर में मेहमान आ रहे हों या फिर संडे की सुबह हो, अगर प्लेट में गर्मागर्म छोले-भटूरे (Most Loved Chhole-Bhature) मिल जाएं तो हर कोई खुश हो जाता है. अब जनाब, ये वाला सुख सिर्फ अपने देश (Desi Street Food) में ही मिल सकता है. अगर कहीं विदेश में आप छोले-भटूरे जैसी चटपटी डिश ढूंढने लग जाएं तो आपको इसकी जगह कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आपको यकीन हीं नहीं होगा कि ये हमारी वाली डिश है. एक शख्स ने स्वीडन में छोले-भटूरे (Man Pays 1000 For a plate of Chhole Bhature) खाना चाहा तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ.