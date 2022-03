Video : शख्स ने हाथी पर चढ़कर किया गजब का स्टंट, शरमा जाएगा बाहुबली भी !

आज के ज़माने में फिटनेस और स्टंट मानो फ्लॉन्ट करने की चीज़ ही बन गई है. एक से बढ़कर एक दिल बैठा देने वाले स्टंट (Best Stunt Videos) करते हुए लोगों को सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है. इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रहे वीडियो में एक ऐसा ही स्टंटबाज़ शख्स हाथी (Man Climbing on Elephant) के साथ ऐसा कमाल दिखा रहा है कि लोगों के मुंह खुले रह गए.

ये स्टंट भी कोई गली-मोहल्ले में नहीं बल्कि जंगल में किया गया है, जिसमें ये शख्स जिस तरह से हाथी पर बैकफ्लिप मारकर बैठता दिख रहा है, आपको जंगल ब्वॉय मोगली की याद आ जाएगी. लोग वीडियो को देखकर हैरानी जता रहे हैं, साथ ही साथ इस जिगरबाज़ आदमी की जीभर कर तारीफ भी कर रहे हैं.

हाथी पर चढ़कर मारा बैकफ्लिप

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स हाथी के साथ दिखाई दे रहा है. पहले तो वो दौड़कर आता है हाथी सूंढ़ पर चढ़कर ऊपर की ओर उछल जाता है. फिर 2-3 राउंड बैकफ्लिप मारते हुए बड़े आराम से हाथ की पीठ पर लैंड करता है. इस पूरे स्टंट में हाथी भी आदमी का पूरा साथ देता है और बैलेंस का बेजोड़ कमाल देखने को मिलता है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनकी दोस्ती और बैलेंस की तारीफ कर रहा है. आप भी ये वीडियो देखकर एक बार तो इस शख्स की बहादुरी पर दंग रह जाएंगे.

लोगों ने की जमकर तारीफ

ये हैरतंगेज़ वीडियो इंस्टाग्राम पर elephant.lover.lover नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो महज 7 सेकेंड का है लेकिन स्लोमोशन में लोगों ने इस शख्स का बैकफ्लिप 1 लाख से ज्यादा बार देखा है. हज़ारों लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. तमाम लोगों ने हार्ट और क्लैपिंग इमोजी से वीडियो पर रिएक्शन दिया तो कुछ लोगों ने भी लिखा कि हाथी ने भी इस स्टंट को क्या इतना ही एंजॉय किया होगा?