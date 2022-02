प्रपोज डे पर शख्स को झेलना पड़ा इंकार, लाल प्याज ने कर दिया काम खराब

हर गर्लफ्रैंड का सपना होता है कि जब उसका ब्वॉयफ्रैंड उसे प्रपोज़ करे तो वो सबसे अलग हो कुछ खास प्रस्ताव का तरीका. कुछ ऐसा जिसे सिर्फ वो ही नहीं जो भी सुने उसे बरसों याद रहे. इसी लिए एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रैंड को प्रपोज़ करने के लिए सराहा लिया एक रेस्टोरेंट का. क्या सोचने लगे आप ? जी नहीं, उसने किसी रेस्टोरेंट में सजावट और सरप्राइज़ डिनर प्लान जैसा कुछ नहीं किया था. बल्कि एक रेस्टोरेंट वाले से कुछ खास रिक्वेस्ट की थी.

स्कॉटलैंट (Scotland) के जिम लार्डनर (Jim Lardner) ने अपनी प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए कुछ खाने का ऑर्डर किया था. लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया और गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया. क्या हुआ सोच में पड़ गए न आप! चलिए आपको बताते हैं कि आखिर फूड ऑर्डर करने और प्यार के प्रपोज़ल की कहानी जब जिम ने सोशल मीडिया में शेयर की तो खूब वाहवाही मिली मगर जिस प्रेमिका के लिए इतना दिमाग लगाया उसने उसे रिजेक्ट कर दिया. सोशल मीडिया में ये प्रपोज़ल वायरल हो गया है.

प्याज़ के छल्ले में छुपा प्यार का संदेश

अपनी प्रेमिका को प्रपोज़ करने के लिए जिम ने उसके लिए एक सैंडविच ऑर्डर किया था. ऑर्डर डिलिवर हो उसके पहले उसने रेस्टोरेंट से ये कन्फर्म किया ककि क्. उनके पास लाल प्याज (Red onion) है? साथ ही उसने वहा रिक्वेस्ट कि की डिलिवरी पैकेज के ऊपर उसकी तरफ से एक प्रपोज़स मैसेज़ भी लिखा जाए. जिसे सुनकर पहले तो Kilbowie Cafe वालों को रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब लगी लेकिन दिल का मामला समझते ही वो राज़ी हो गए. और सैंडविच वॉक्स पर वैसा ही लिखा जैसा जिम ने उनके कहा था. ऑर्डर डिलिवर हो गया और प्रेमिका ने उसे खोलकर देख भी लिया. फूडबॉक्स पर लिखा था “Will you marry me? (क्या तुम मुझसे शादी करोगी?) साथ ही लाल प्याज की एक रिंग भी थी. मगर प्यार के लिए प्याज़ के छल्ले की रिंग उसे रास नहीं आई और उसने मना कर दिया (Girlfriend says no). यानि प्रपोज़ल का जवाब ‘न’ में मिला.

प्रेमिका ने बेदर्दी से ठुकरा दिया प्रपोज़ल

कहां तो जिम ने सोचा था कि उसका ये आइडिया देख वो खुशी के पागल हो जाएगी. मगर हुआ इसका उल्टा. जिम ने अपने प्यार को पाने की कोशिश और बेदर्दी से उसे ठुकरा दिए जाने की कहानी सोशल साइट ट्विटर पर शेयर की तो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया. यहां तो उसे खूब सराहना मिली. इस अनोखे प्रपोज़ल के लिए उसे भर-भर कर तारीफें मिली (Everybody praised for his proposal idea). मगर जिसके लिए इतना सबकुछ किया उसे इसकी कोई कद्र नहीं रही. लड़की के जवाब से कई यूज़र्स भी खफा नज़र आए. उसे तो इनकी नाराज़गी झेलनी पड़ गई. कई ने तो यहां तक कहा कि वो आगे कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकती.