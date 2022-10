10 साल से नहीं मिल रहा था डेंटिस्ट, झल्लाए मरीज़ ने खुद ही उखाड़ लिए दांत!

Man Pulls Out His Own Teeth: कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई सर्जरी इसलिए टलती जाती है क्योंकि आपको इससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है या फिर ये इतनी ज़रूरी नहीं लग रही. हालांकि एक शख्स के साथ इसका उल्टा हुआ. उसे अपने दांत की सर्जरी करानी थी क्योंकि इससे उसे दर्द और परेशानी हो रही थी. किस्मत कहिए या फिर सिस्टम की नाकामी, इस आदमी को ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस में एक डेंटिस्ट का अप्वाइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था.

अगर आप भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ही परेशान हैं तो 50 साल के डेविड सर्जेंट (David Sergeant)की ये कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे. यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले इस शख्स को एक दांत उखड़वाने के लिए पिछले 10 साल से अप्वाइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था. ऐसे में एक दिन उसने खुद ही दर्द से झल्लाकर अपना दांत उखाड़ दिया.

खुद से ही उखाड़ लिया दांत

पेशे से कसाई डेविड सर्जेंट को अपने दांतों में दर्द की शिकायत थी. धीरे-धीरे उसने दांत हिलने शुरू हो गए और उनका दर्द बढ़ गया. डेविड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वे Disability Living Allowance पर अपना जीवन जी रहे थे. ऐसे में प्राइवेट डेंटिस्ट के पास जाने के पैसे उनके पास नहीं थे और NHS के डेंटिस्ट का वक्त उन्हें मिल नहीं पा रहा था. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड ने अपने कई दांत यूं ही उखाड़ लिए हैं. वे 15 साल से डेंटिस्ट का वक्त लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया. ऐसे में वे अपने ढीले होने वाले दांत खुद ही उखाड़ते गए.

कभी हाथ से तो कहीं प्लायर्स से उखाड़े दांत

डेविड के मुताबिक वो अपने दांत के कमज़ोर और ढीले होने का इंतज़ार करते थे और जब ये निकलने वाले होते थे, तब वे इसे अपने हाथ से ही उखाड़ लेते थे. हालांकि उन्होंने बड़े दांतों के लिए प्लायर्स जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया. वे दांत उखाड़ते वक्त दर्द कम होने के लिए कई बियर्स पी लेते थे और फिर दर्दनाशक गोलियां खाकर इन्हें उखाड़ देते थे. उन्हें अगली सुबह तक इसमें थोड़ा खून दिखता था.