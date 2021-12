इंजेक्शन लगवाने से डरता था शख्स, निकाला ऐसा जुगाड़ कि चकरा गया नर्स का दिमाग !

कोविड-19 का नया वैरिएंट (Covid-19 New Variant Omicron) आने के बाद लोगों को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाना बेहद ज़रूरी हो चुका है. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें इंजेक्शन (Injection Phobia) देखते ही चक्कर आने लगता है. ऐसे ही एक शख्स ने इटली (Italy News) में जो ड्रामा किया, वो वाकई दिलचस्प है. अधेड़ उम्र के इस आदमी को सूई चुभने का डर ऐसा सता रहा था कि उसने वैक्सीनेशन के नकली हाथ (Man Reached for Vaccination with Fake Hand) लगाया और अस्पताल पहुंच गया.