सिर्फ 30 फीसदी फेफड़ों की ताकत पर मैराथन दौड़ता है शख्स, पीठ पर लादकर चलता है ऑक्सीजन टैंक

Man Runs Marathon with an Oxygen Tank: कहा जाता है कि इंसान का हौसला और जज़्बा किसी भी मुसीबत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है. इंसान अगर खुद हिम्मत नहीं हारे, तो बुरी से बुरी परिस्थिति में कुछ अलग और अनोखा करके दिखा सकता है. कुछ ऐसे ही एक शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी खुद की सेहत अच्छी नहीं होने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मैराथन (Man Runs Marathons With Only 30 Percent Lung Capacity) दौड़ता है.

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक शख्स को फेफड़े की गंभीर बीमारी है और उसकी लंग कैपेसिटी सिर्फ 30 फीसदी रह गई है. बावजूद इसके उसने मैराथन दौड़ने का अपना सपना नहीं छोड़ा है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दौड़ता है. शख्स का नाम रसेल विनवुड है और उसे साल 2011 में फेफड़े की गंभीर बीमारी यानि COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) के बारे में पता चला था.

30 फीसदी फेफड़े पर मैराथन का जज़्बा

ब्रिसबेन के रहने वाले रसेल विनवुड (Russell Winwood) ने 36 साल की उम्र में स्ट्रोक के बाद सर्वाइव किया था. उन्होंने अपनी सेहत के लिए एल्कोहॉल, स्मोकिंग जैसी आदतों को छोड़ दिया. वो अपनी ज़िंदगी को ज्यादा एक्टिव और हेल्दी अंदाज़ से जीने लगे. उन्हें साल 2011 में Chronic Obstructive Pulmonary Disease से पीड़ित पाया गया था. बावजूद इसके उन्होंने अलग-अलग दूरी की ट्राएथलॉन्स में हिस्सा लिया और कुछ अल्ट्रा मैराथन में भी दौड़ने लगे. पहले तो ठीक रहा लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उनका फेफड़ा सिर्फ 30 फीसदी क्षमता पर ही चल रहा है.

ऑक्सीज़न सिलेंडर लेकर दौड़ते हैं रसेल

अपनी बीमारी का पता चलने के 6 महीने बाद भी रसेल ने एक मैराथन में हिस्सा लिया. उन्होंने सोच लिया था कि वे कभी भी इस बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने देंगे. उन्होंने इस पर रिसर्च किया और दवाइयों के साथ अपना पूरा ख्याल भी रखा. वे ऑक्सीज़न सिलेंडर कंधे पर टांगकर दौड़ते हैं. उनका कहना है कि 30 फीसदी क्षमता कुछ ऐसी है, जैसे आपका दम घुट रहा हो या फिर आप डूब रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के ज़रिये खुद को इतना फिट बना रखा है कि वे न सिर्फ दौड़ते हैं बल्कि सिलेंडर के साथ ही स्विमिंग के बारे में भी सोच रहे हैं.