OMG ! 3 मिनट में 88 केक खा गया शख्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

Man scoffed 88 Jaffa cakes in just 3 minutes : कुछ लोगों को खाने-पीने का खासा शौक होता है. उन्हें खाने के लिए कितनी भी चीज़ें दे दो, वो उसे खाकर पचाना भी जानते हैं. ऐसे ही शख्स हैं -मैक्स स्टैनफोर्ड, जिन्होंने अपने इसी शौक के ज़रिये बना डाला है विश्व रिकॉर्ड. डेज़र्ट के तौर पर थोड़ा-बहुत खाए जाने वाले जाफा केक के 88 पीस महज 3 मिनट में गले के नीचे उतारकर मैक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड (Man Ate 88 Jaffa Cakes in 3 Minutes) होल्डर बन चुके हैं.

34 साल के मैक्स स्टैनफोर्ड (Max Stanford) ने अपने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए औसतन 2 सेकेंड में एक जाफा केक खाया और उसे गले से उतारने के लिए गरम पानी पीते रहे. इस तरह उन्होंने बेहद तेज़ रफ्तार से महज 3 मिनट के अंदर 88 जाफा केक 6 गिलास गर्म पानी के साथ निगल लिए और वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया.

खाने के कॉम्पटीशन में सबको हराया

प्रोफेशनल ईटर यानि सिर्फ खाकर पैसे कमाने वाले मैक्स स्टैनफोर्ड (Max Stanford) ने इससे पहले फरवरी, 2020 में जाफा केक्स खाने का रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था. तब उन्होंने 180 सेकेंड यानि 3 मिनट में 36 जाफा केक खाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने 88 केक खा लिए. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए सिर्फ एक बार ही प्रैक्टिस की थी और वे ऐसा करने में फल हो गए. उन्होंने 40 सेकेंड में 20 केक खा लिए थे, लेकिन उन्हें 88 केक खाने की उम्मीद नहीं थी.

उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए सिर्फ एक बार ही प्रैक्टिस की थी और वे ऐसा करने में सफल हो गए. (Credit- Instagram)

इससे पहले भी खा चुके हैं इतना कुछ !

मैक्स स्टैनफोर्ड (Max Stanford) अक्सर खाने के चैलेंज लेते रहते हैं और ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं. उनका अपना यूट्यूब चैनल है, जिस पर वे हफ्ते में एक बार खाने के चैलेंज के वीडियो अपलोड करते हैं. उन्होंने हाल ही में 5.5 किलोग्राम चिकन चिक्का मसाला और चावल के साथ 20 चॉकलेट एवेंट कैलेंडर्स खाने का चैलेंज लिया था. ब्रिटेन के साउथ लंदन में रहने वाले मैक्स के लिए ये उनका शौक है लेकिन वे इसके लिए ट्रेनिंग को भी ज़रूरी मानते हैं.