ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लादकर दौड़ने को तैयार है शख्स, लोग कर रहे हैं जज़्बे को सलाम!

Man set to run London Marathon with an oxygen tank: कहा जाता है कि इंसान का हौसला और जज़्बा किसी भी मुसीबत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है. इंसान अगर खुद हिम्मत नहीं हारे, तो बुरी से बुरी परिस्थिति में कुछ अलग और अनोखा करके दिखा सकता है. कुछ ऐसे ही एक शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी खुद की सेहत अच्छी नहीं होने के बाद भी वो फंड रेज़िंग के लिए मैराथन दौड़ने को तैयार है.

डिवेन हलाइ (Diven Halai) नाम के शख्स को साल 2020 में ही फेफड़े की बीमारी का पता चला था और अब वे लंदन मैराथन में हिस्सा लेना चाहते हैं. इस दौरान वो अपना ऑक्सीज़न सिलेंडर लेकर दौड़ेंगे. उनका ये निर्णय सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि उनके फेफड़ों की स्थिति हर दिन के साथ बिगड़ रही है और वे दूसरों की मदद के लिए पैसे जुटाने जा रहे हैं.

विपरीत परिस्थिति में भी मैराथन का शौक

लंदन के रहने वाले डिवेन की उम्र 37 साल है और वे साल 2020 में इंटरस्टीशियल लंग डिज़ीज़ से ग्रस्त पाए गए थे. उनके लिए सांस लेने में दिक्कत थी और फ्लाइट की सीढ़ियां तक चढ़ना उनके लिए मुश्किल था. वे पहले जहां हर वीकेंड पर 10-15 किलोमीटर दौड़ा करते थे, वहीं उन्हें चलने-फिरने में भी तकलीफ होने लगी. उन्हें अगस्त, 2021 में कीमोथेरेपी के बाद एक ऑक्सीज़न टैंक दिया गया, जिसे उन्हें हर वक्त अपने साथ रखना होता है. उनका हौसला ही है कि वो इस बात अस्थमा और लंग चैरिटी के लिए दौड़ी जा रही लंदन मैराथन में हिस्सा लेंगे.

पहली बार कोई ऑक्सीज़न टैंक के साथ दौड़ेगा

हलाइ का कहना है कि वे ऐसा सिर्फ पैसे जुटाने के लिए नहीं बल्कि अपनी दौड़ने की क्षमता का टेस्ट लेने के लिए भी करना चाहते हैं. उन्होंने दूसरे मैराथन्स में हिस्सा लेकर अब तक £15,000 यानि 13 लाख 50 हज़ार रुपये इकट्ठा लिए हैं. अब वे ऑक्सीज़न टैंक बैकपैक के साथ इस मैराथन में दौड़ेंगे. उनके साथ रास्ते में 3 असिस्टेंट होंगे, जो इस टैंक को रीफिल करते रहेंगे. वे 8 घंटे तक दौड़ने का टार्गेट लेकर चल रहे हैं.