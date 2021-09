म्यूजियम ने पेंटिंग बनाने के लिए एडवांस में दिए 62 लाख रु, पेंटर ने मास्टरपीस बता थमाया सफेद कागज

एक आर्टिस्ट के लिए उसके काम की प्रदर्शनी सपना होता है. आर्टिस्ट को काफी अच्छा लगता है जब उसके काम को दुनिया के सामने लगाया जाता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं. लेकिन डेनमार्क (Denmark) के एक पेंटर को जब म्यूजियम ने उसके काम की प्रदर्शनी लगाने के बदले अच्छा-खासा पैसा भी दिया, तब भी उसने म्यूजियम को ऐसा चूना लगाया कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिंसक गई.

जेन्स हानिंग (Jens Haaning) नाम के इस पेंटर को उसकी पेंटिंग्स के बदले म्यूजियम ने 62 लाख रुपए दिए थे. पेंटर ने अपनी पेंटिंग्स का नाम टेक द मनी एंड रन (Take The Money And Run) रखा था. यानी पैसे लो और भगा जाओ. इस नाम से उसने अपने काम को म्यूजियम में डिलीवर करवाया. जब कर्मचारियों ने पेंटिंग से कवर हटाया तो देखा कि उन्हें खाली कैनवास दिखाई दिया. पेंटिंग में कुछ भी ड्रा नहीं किया गया था. खाली कैनवास थमाकर जेन्स ने म्यूजियम को चूना लगा दिया.

एक्सिबिशन के लिए की थी पेमेंट

डेनमार्क के कुंस्तेन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट (The Kunsten Museum of Modern Art) ने जेन्स को वर्क इट आउट (Work It Out) नाम से एक्सीबिट लगाने के लिए 62 लाख रुपए दिए थे. जेन्स से उनके पिछले कामों को फिर से रिक्रिएट करने को कहा गया था. इसके लिए जेन्स ने अपना समय और पेंटिंग डिलीवर करवाने के लिए 62 लाख रुपए म्यूजियम से लिए थे. लेकिन जेन्स ने अपने पुराने काम की जगह म्यूजियम को दो खाली कैनवास दे दिए. सफ़ेद रंग के कैनवास में कुछ बह बना हुआ नहीं था.

खाली पेंटिंग निहारती महिला

म्यूजियम को पसंद आया काम

इस दो कैनवास को देखने के बाद पहले तो म्यूजियम के कर्मचारियों को झटका लगा था. लेकिन इसके बाद उन्होंने इसे मास्टरपीस बताया. म्यूजियम के डायरेक्टर लसे एंडरसन ने कहा कि जेन्स ने उसे अपने पुराने काम की जगह मास्टरपीस दे दिया है. इन पेंटिंग्स का नाम उसने पैसे लो और भागो रखा था. LadBible में छपी खबर के मुताबिक़, अब म्यूजियम इसे ही एक्सिबिशन में लगाएगा.

नजदीक से ऐसी दिखती है पेंटिंग

बनानी थी ऐसी पेंटिंग

दरअसल, जेन्स की पेंटिंग में कागज़ के नोट चिपकाए जाने थे. इसी के कारण जेन्स ने पैसे कैश में पहले ले लिए थे. लेकिन इसके बाद जेन्स ने म्यूजियम में कॉल कर कहा कि उसने नई पेंटिंग बनाई है. जब उसने इसे डिलीवर किया तो वो खाली निकला. इसका नाम उसने रखा पैसे लेकर भागो. बाद में म्यूजियम ने रिपोर्ट किया कि ये मजाक का हिस्सा था और उनका जेन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमे उन्हें एक्सिबिशन खत्म होने के बाद पैसे लौटाने है. फिलहाल ये घटना वायरल हो रही है.