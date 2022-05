11 लाख रुपये खर्च कर इंसान से 'कुत्ता' बन गया शख्स, नामुमकिन हुआ पहचानना !

Man spends 11 lakh to become a dog : कई बार कुछ रईस लोगों के यहां पले हुए डॉग्स को देखकर लोग कहने लगते हैं कि वे भी इसी कुत्ते जैसी ज़िंदगी चाहते हैं. खैर, ये तो मज़ाक की बात है, लेकिन जापान (Japanese Man Always Wears Dog Costume) के एक शख्स ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया और वो अच्छी-खासी रकम खर्च (11 Lakh Ultra-Realistic Dog Costume) कर इंसान से कुत्ता बन चुका है. आप उसे देखकर यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि वाकई ये कुत्ते (Man Lives Life of Dog) की कोई नस्ल नहीं, बल्कि एक इंसान है.

तोको नाम के जापानी ट्विटर (Twitter Viral) यूज़र ने लोगों को अपना ये रूप दिखाकर दंग कर दिया. उसका कहना है कि वो बचपन से ही जानवरों की ज़िंदगी जीना चाहता था और उसे कुत्तों से खासा प्यार था. ऐसे में उसने अपना रूप बदलने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स वर्कशॉप Zeppet से संपर्क किया और अपने लिए एक अल्ट्रा रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम बनवाया. इसे पहनने के बाद उसे कोई भी इंसान नहीं समझता.

11 लाख खर्च करके बना ‘कुत्ता’

तोको नाम के शख्स की इस अजीबोगरीब इच्छा को पूरा करने के लिए Zeppet ने उससे अच्छी-खासी रकम मांगी. तोको ने उन्हें कुल 2 मिलियन येन यानि भारतीय मुद्रा में 11 लाख 63 हज़ार रुपये फीस के तौर पर दिए और अपने लिए बिल्कुल ओरिजनल दिखने वाला डॉग कॉस्ट्यूम बनवाया. तोको का ये कॉस्ट्यूम इतना जबरदस्त है कि उसे पहनने के बाद वो कहीं से भी इंसान हीं लगता. कंपनी का कहना है कि उन्हें ये कॉस्ट्यूम बनाने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि इंसान और कुत्तों में काफी अंतर होता है और तोको चाहते थे कि इस कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद वे बिल्कुल कुत्तों जैसे लगें.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसे बना कुत्तों वाला कॉस्ट्यूम

तोको की सनक को पूरा करने के लिए वर्कशॉप की ओर से सिंथेटिक फर का इस्तेमाल किया गया और छोटी से छोटी डिटेल पर भी बारीकी से काम किया गया. कुल 40 दिन के बाद ये कॉस्ट्यूम बनकर तैयार हुआ. इसके बाद तोको ने इसे पहना और ट्विटर पर अपनी तस्वीरें शेयर कीं.

उन्होंने यूट्यूब पर अपनी कुत्तों वाली ज़िंदगी की अपडेट्स देने के लिए चैनल भी बनाया. जापन के नेशनल टीवी पर भी वे आए और सोशल मीडिया पर तो उनकी चर्चा खत्म ही नहीं हो रही. तोको ये तो कहते हैं कि वे जानवरों की ज़िंदगी जीना चाहते थे लेकिन ऐसा क्यों है, इसका जवाब वे नहीं दे पाते.