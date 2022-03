40 पैसे के लिए शख्स ने किया था रेस्टोरेंट पर केस, भरना पड़ा 4000 का हर्जाना !

बड़े-बुजुर्गों ने कहा है कि छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज़ कर देने में ही भलाई होती है. एक शख्स ने ऐसा नहीं किया और महज 40 पैसे के लिए कोर्ट (Man Sues Restaurant for 40 paise Overcharge) में केस कर दिया. उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका ये दांव कितना उल्टा पड़ने वाला है. कोर्ट ने जहां उसका केस मानने से इनकार कर दिया, वहीं उसे उल्टा जुर्माना (Man Fined for 4000 rs in Consumer Court) भी भरना पड़ा.

ये मामला बेंगलुरू (Bengaluru) के सेंट्रल स्ट्रीट में मौजूद होटल एम्पायर (Hotel Empire on Central Street ) का है. साल 2021 के मई महीने में मूर्ति नाम के एक बुजुर्ग शख्स ने यहां से खाना लिया. उन्हें रेस्टोरेंट की तरफ से जो बिल मिला, उसे लेकर मूर्ति संतुष्ट नहीं थे. उनका स्टाफ के साथ बिल को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया. हालांकि मूर्ति को इस मामले में कोर्ट की ओर से अलग ही सबक मिल गया.

40 पैसे पर हुआ सारा बवाल

दरअसल जो खाना मूर्ति ने पैक कराया था, उसका पूरा बिल 264.60 रुपये हुआ था. स्टाफ ने मूर्ति को इस बिल का राउंड फिगर बनाते हुए 265 रुपये देने के लिए बोला. मूर्ति का कहना था कि वे उनसे बिल में 40 पैसे ओवरचार्ज मांग रहे हैं. जब स्टाफ की ओर से उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला , तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट तक ये मामला पहुंचा दिया. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक मूर्ति ने कोर्ट से कहा कि उन्हें इस घटना की वजह मानसिक आघात और दुख पहुंचा है और उन्हें 1 रुपये का कॉम्पनसेशन चाहिए.

उल्टा पड़ गया कस्टमर का दांव

कोर्ट में रेस्टोरेंट की ओर से तय किए गए वकील ने कहा कि सेंट्ल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 170 के अंडर ये अनुमति दी गई है कि बिल में नजदीकी राउंड फिगर दिया जा सकता है. कोर्ट ने सरकार की तरफ से 50 पैसे बंद किए जा चुके हैं, ऐसे में 50 पैसे का कोई भी फिगर 1 रुपये ही माना जाएगा. यही वजह है कि रेस्टोरेंट ने 60 पैसे को 1 रुपये चार्ज किया. इतना ही नहीं कोर्ट ने मूर्ति को कोर्ट के पैसे बर्बाद करने और कॉम्पनसेशन मिलाकर 4000 रुपये देने के लिए कहा.