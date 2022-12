रात-रातभर बैठकर वर्ल्ड कप के मैच देखता था शख्स, एक दिन चेहरे पर मार गया लकवा!

Facial Paralysis for Staying Up In Nights: हर किसी को अलग-अलग चीज़ का शौक होता है. कुछ लोगों को जहां फिल्में देखना का शौक होता है तो किसी को टीवी पर सीरियल्स देखने की भी लत होती है. वैसे खेलों के शौकीन लोग अगर कोई ईवेंट हो तो इसे देखने में भी दिन-रात एक कर देते हैं. एक ऐसे ही शख्स ने मैच देखने के लिए अपना स्वास्थ्य कुर्बान कर दिया. अच्छा-भला शख्स अब न तो ठीक तरह से बोल पाता है और न ही खा-पी सकता है.

ये कहानी चीन के रहने वाले 26 साल के एक शख्स की है, जिसने कई रातों तक जाग-जागकर वर्ल्ड कप के फुटबॉल मैच देखे. वैसे तो ये सारे फुटबॉल फैंस के लिए बहुत ही एक्साइटिंग वक्त होता है, लेकिन इस शख्स को उसके शौक ने उसे बड़ी सज़ा दे दी और उसके चेहरे पर लकवा मार गया. हम आपको एडिक्शन की बात एक उदाहरण से बता रहे हैं लेकिन ये शख्स खुद ही उदाहरण बन गया और अपनी ज़िंदगी में ज़हर घोल लिया.

7 रात तक जागकर देखा मैच

चीन के वुहान में रहने वाले मिस्टर काओ ने वर्ल्ड कप के खेल को देखने के लिए कोई एक-दो नहीं बल्कि सात रातें बर्बाद कर दीं और वो ऐसी मुसीबत में पड़ गया, जिसके बारे में सोचा नहीं था. वो लगातार 7 दिन तक दफ्तर से सीधा शाम 6 बजे घर आकर मैच देखने बैठ जाता था. वो सुबह 6 बजे तक मैच देखता रहता था और कुछ ही घंटे बाद तैयार होकर दफ्तर चला जाता था. नींद की कमी की वजह से शख्स को थकान महसूस होने लगी. उसे 30 नवंबर को सोकर उठने के बाद बहुत ही थका हुआ लग रहा था. वो दफ्तर में थोड़ा आराम करके काम के लिए सोच रहे थे, लेकिन उनका शरीर नहीं चल रहा था.

चेहरे पर मार गया लकवा

एक प्वाइंट पर आकर काओ को लगा कि उसके होंठ एक साइड मुड़ने लगा और वो अपनी पलकें भी झपक नहीं पा रहे थे. लक्षण धीरे-धीरे बढ़ने लगे तो उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला लिया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनका चेहरा पैरालिसिस अटैक की वजह से ऐसा हो गया है. डॉक्टरों का मानना है कि लगातार नींद की कमी और ठंडे मौसम की वजह से उन्हें चेहरे पर लकवा मार गया है. हालांकि उनका ट्रीटमेंट जारी और डॉक्टर जल्दी ही रिकवरी की उम्मीद भी कर रहे हैं.