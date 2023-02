प्रेमिका ने कहा साबित करो प्यार, बाप ने अपने 2 बच्चों को मार डाला, 15वीं मंज़िल से फेंका नीचे!

Man Threw Her Own Kids Down From 15th Floor: कहते हैं इंसान प्यार में अपने सोचने-समझने की क्षमता भी खो देता है. उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, सिवाय उस इंसान के, जिसके प्यार में वो डूबा हुआ है. ये बातें टीनएज में हों तो फिर भी समझ आती हैं लेकिन अगर कोई शख्स 2 बच्चों का बाप बनने के लिए बाद सिर्फ प्यार साबित करने के लिए बच्चों को दांव पर लगा दे, तो ये मामला गंभीर हो जाता है. चीन से एक ऐसी ही कहानी इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है.

प्यार में लोगों को आपने घर-बार छोड़ते हुए देखा होगा. वे प्रेमिका या प्रेमी को इम्प्रेस करने के लिए बड़े से बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने जो किया, वो हर कोई नहीं कर सकता. अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीतने के लिए दो बच्चों के बाप ने उन्हें हाईराइज़ बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया. 15वीं मंज़िल से गिरने के बाद उसके दोनों ही बच्चे मर गए. हैरानी ये है कि वो अपने इस कृत्य के बाद भी माफी की डिमांड कर रहा है.

15वीं मंज़िल से फेंक दिए बच्चे

साउथ चाइन मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस आदमी को अपनी प्रेमिका से शादी करनी थी. हालांकि प्रेमिका का कहना था कि वो ऐसे किसी भी आदमी के साथ नहीं रह सकती, जिसकी पिछली शादी से उसके बच्चे हों. ऐसे में प्रेमिका से शादी की चाह में इस तलाकशुदा आदमी ने अपने दो मासूम बच्चों को सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया. ये घटना नवंबर, 2020 को चीन के चोंगक्विंग में घटी थी. दरिंदे पिता का नाम झांग बो है और दोनों बच्चों की उम्र एक और दो साल थी. 15वें फ्लोर की खिड़की से उसने एक के बाद एक बच्चों को नीचे फेंककर मार डाला था.

जवान दिखने की सनक में हर साल 16 करोड़ फूंकता है शख्स! आगे देखें…

दोनों को मिली मौत की सज़ा

चूंकि ये काम झांग बो नाम के शख्स ने अपनी प्रेमिका के उकसाने पर किया था, ऐसे में दोनों को ही दिसंबर, 2021 में मौत की सज़ा सुनाई गई. बच्चों की मां और शख्स की एक्स वाइफ का कहना है कि वो उन दोनों को मरता हुआ देखना चाहती हैं, जबकि इस शख्स और प्रेमिका ने फैसले के खिलाफ हायर अपील की है. झांग बो ने माफी की अपील की है, लेकिन बच्चों की मां का कहना है कि उसने बच्चों को मारते वक्त कुछ नहीं सोचा. ऐसे में उन्हें भी यही सज़ा मिलनी चाहिए. उन्हें बच्चों के लिए न्याय चाहिए.