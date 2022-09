Video: तेज़ तूफान के बीच ग्लास में वाइन डाल रहा था शख्स, 20 लाख लोगों ने देखा करतब !

Man tries to pour wine into glass during hurricane: सोशल मीडिया पर हम रोज़ाना तमाम तरह के वीडियो देखते हैं. ज्यादातर वीडियो को देखकर हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखने का बार-बार मन होता है. ऐसा ही एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स तूफान और तेज़ हवाओं के बीच अपनी ही धुन में मगन है. वो घर की बालकनी में अनोखा प्रयोग (Viral Video Of Man Pouring Wine In Hurricane) करने में जुटा हुआ है.

वायरल हो रही क्लिप में देखा जा सकता है कि एक शख्स तूफान के बीच खड़ा होकर अजीबोगरीब सा एक्सपेरिमेंट करने में जुटा हुआ है. लोगों को उसका ये अंदाज़ पसंद आ रहा है. वीडियो को पूर्वी कनाडा का बताया जा रहा है, जहां तेज़ तूफान आया था. इस दिलचस्प वीडियो को इंटरनेट पर लोगों ने खूब देखा है.

आपदा के बीच पागलपन का अवसर

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स समंदर के किनारे बने अपने घर की बालकनी में खड़ा हुआ है. इस दौरान तेज़ हवाएं चल रही हैं और उसका खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है. इसी बीच इस आदमी ने अपने एक हाथ में वाइन की बोतल लेकर उसे दूसरे हाथ के ग्लास में डालना चाहा. वो 3-4 बार ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन तेज़ हवाएं ग्लास तक पहुंचने से पहले ही वाइन को उड़ा देती हैं.

तूफान ने मचाई है तबाही

ये वीडियो Hurricane Fiona के दौरान का बताया जा रहा है. कनाडा के Magdalen आइलैंड में इस तूफान ने काफी तबाही मचाई है. समंदर के किनारे के तो कई घरों को भी तूफान ने तोड़ दिया, जबकि कुछ इलाकों में बिजली भी चली गई. लोग अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढने में परेशान थे, क्योंकि हालात वाकई खराब हो रहे थे. तूफान के दौरान 17 लोगों की मौत की भी सूचना आई है, जबकि लोगों की ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई.