Corona इंफेक्टेड होना चाहता है शख्स ! वायरस के लिए पैसे खर्च को भी है तैयार

Man Wants to infect with Corona : जहां कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लोग खौफ में आ जाते हैं, वहीं एक शख्स ऐसा भी है जो शिद्दत से किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है, जो उसे कोरोना पॉजिटिव कर सके. इसके लिए वो पैसे खर्च करने को भी तैयार है, बस शर्त ये है कि लड़की कोरोना पॉजिटिव होनी चाहिए.

थाईलैंड (Thailand) के रहने वाले एक शख्स की तमन्ना किसी ऐसी महिला या लड़की के साथ पार्टी करने की है, जो कोरोना पॉजिटिव हो. शख्स का मकसद (Man Wants to become Corona Positive) उसके साथ रहने का सिर्फ इतना सा है कि पार्टी के दौरान लड़की उसे कोरोना पॉजिटिव कर दे. उसने ये साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता बल्कि उसे सिर्फ एक पार्टी के दौरान कोरोना पॉजिटिव करने वाली लड़की की तलाश है.

Corona Positive होने की शिद्दत

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने इसके लिए बाकायदा ब्रोकर की मदद ली है ताकि उसे अपने काम के लिए परफेक्ट महिला मिल सके. महिला को पहले उसे अपना एंटीजेन टेस्ट पॉजिटिव दिखाना होगा और फिर उसे भी कोरोना पॉजिटिव करना होगा. इस काम के लिए शख्स ने £66 से £110 यानि करीब 11 हज़ार रुपये ऑफर किए हैं, जबकि वो 1300 रुपये की ब्रोकरेज भी दे रहा है. इस अजीबोगरीब डिमांड वाला शख्स का मैसेज इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. थाईलैंड के स्थानीय मीडिया ने शख्स के इस अनोखे विज्ञापन के पीछे की जो वजह बताई है, वो भी काफी दिलचस्प है.

ये भी पढ़ें- ऑनलाइन पेशाब बेचकर पैसे कमाती है महिला, एक कप यूरिन की कीमत है 5200 रुपये !

… तो इसलिए कोरोना पॉजिटिव होना चाहता है शख्स

दरअसल थाईलैंड की इंश्योरेंस कंपनियां COVID-19 को अपने प्लान में शामिल कर रही हैं. अगर कोई शख्स कोरोना की चपेट में आता है तो उसे 4 लाख रुपये की रकम दी जाएगी. पहले तो इंश्योरेंस कंपनियां इतनी जांच-पड़ताल नहीं करती थीं, लेकिन अब अधिकारी जाकर मरीज़ों को देखते हैं, यही वजह है कि लोग कोरोना इंफेक्टेड होना चाहते हैं. यहां तक कि थाइलैंड में कई लोग कोरोना इंफेक्टेड होने के तरीके भी बता रहे हैं.