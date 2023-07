424 करोड़ों में खेलता है शख्स और घरवालों को खबर ही नहीं! 10 साल से छिपा रखा है राज़

Family has no clue about millionaire son: किसी भी माता-पिता के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि उनकी संतान ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे. उसके पास अगर भरपूर पैसे हों, तो परिवार को लेकर चिंता भी खत्म हो जाती है. हालांकि एक ऐसा भी शख्स है, जिसके पास ये सब कुछ है, फिर भी वो अपने परिवार को इस बारे में बताने से डर रहा है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के रहने वाले एक शख्स ने 10 साल पहले कोई 10-20 करोड़ नहीं बल्कि 400 करोड़ से ज्यादा की लॉटरी जीती थी लेकिन उसने अपने परिवार को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया. उसने खुद ये बात अब सबको बताई है और पूछा है कि वो कहां पर गलत है अगर अपने लिए उसने करोड़ों रुपये बचाकर रखे हैं.

करोड़ों हैं बैंक में, परिवार को पता नहीं

रिपोर्ट में बताया गया है कि शख्स ने £40 मिलियन यानि 424 करोड़ से ज्यादा की लॉटरी 10 साल पहले जीती थी. हालांकि उसने इसके बारे में अपने परिवार में किसी को भी नहीं बताया. न तो शख्स के माता-पिता, भाई-बहन और न ही उसकी पार्टनर को उसके करोड़पति होने का अंदाज़ा है. दिलचस्प बात ये है कि इतना पैसा पाने के बाद भी उसने सिर्फ एक नया ट्रक और एक नया घर खरीदा ताकि किसी को पैसे के बारे में पता नहीं चल सके. आज भी वो और उसका परिवार सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपये हैं.

आखिर क्यों छिपाया सच?

शख्स ने ये भी बताया है कि उसने ये राज़ सिर्फ इसलिए छिपाया कि अगर वो इसे घर में बता देता तो उसकी बहन इन पैसों को लेकर उसके पीछे पड़ जाती. उसे अपने बहन और बहनोई नापसंद हैं और वे इस पैसे का आधा अपनी चर्च को दान करने के लिए मजबूर करते. अब शख्स 67 साल का है और उसके बच्चे भी नहीं हैं. माता-पिता भी इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन वो अपने पैसे से एक पाई भी अपनी बहन को नहीं देना चाहता है. ये साल 2021 में हुआ खुलासा है लेकिन ये नहीं पता है कि शख्स ने अब तक ये बात छिपा रखी है या बताई.