शख्स ने टॉयलेट पेपर पर लिखा इस्तीफा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नोट

दुनिया में हर रोज़ न जाने कितने कर्मचारी एक कंपनी से इस्तीफा (Resignation Written to Toilet Paper) देकर दूसरी कंपनी में नौकरी (Employee Swiches Job) ज्वाइन करते हैं. हालांकि वे इसके लिए जो इस्तीफे का लेटर देते हैं, वो बेहद औपचारिक (Formal Resignation Letter) होता है. लेविस (Lewis) नाम के एक कर्मचारी ने जब नौकरी छोड़ी तो उसका रेजिगनेशन लेटर (Most Creative Resignation Letter) इतना मज़ेदार था कि ये सोशल मीडिया पर वायरल (Viral on Social Media) हो गया.

लेविस के अजीबोगरीब इस्तीफे को सोशल मीडिया पर सुर्खियां मिल रही हैं. दरअसल ये मज़ेदार इस्तीफा लेटर नहीं बल्कि एक नोट के तौर पर दिया गया है और इसमें इस्तेमाल किया गया पेपर कोई ऑफिशियल पेपर नहीं बल्कि टॉयलेट पेपर है. लेविस ने इस लेटर को जैसे ही ऑनलाइन शेयर प्लेटफॉर्म Reddit पर डाला, लोगों ने इसे खूब पसंद किया.

टॉयलेट पेपर पर लिखा Resignation Note

वायरल हो रहे पोस्ट में लेविस ने जो इस्तीफे का नोट दिखाया है, उसे देखकर कोई भी हंस पड़ेगा. Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक लेविस का इस्तीफा टॉयलेट पेपर पर लिखा गया एक नोट है. इस नोट में लिखा गया है- यो, मैं 25 तारीख को यहां से चला जाऊंगा. इतना ही नहीं इसके लिए लेविस ने एक बिना कपड़े का कार्टून भी बनाया है. कार्टून को उसने अपने रूप में प्रेजेंट किया है. लेविस ने अपनी इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है- आज मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं. इस पोस्ट को देखकर लोग हैरान रह गए और उन्होंने अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दी है.

लोगों ने किए मज़ेदार कमेंट

लेविस की ये पोस्ट अब तक 70 हज़ार लोग पसंद कर चुके हैं, जबकि करीब 1000 लोगों ने इस पर कमेंट किया है. एक शख्स ने चुटकी लेते हुए कहा- इस पर एक दस्तखत की भी ज़रूरत है. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा कि इस पर इस्तीफा देने वाले शख्स की पहचान नहीं लिखी गई है. लेविस ने लोगों को ये भी बताया कि उसके बॉस को उसका इस्तीफा पसंद आया क्योंकि वो एक आराम की नौकरी कर रहा था.