मैनेजर ने महिला कर्मचारी को 'मज़ाक' में मारा, देना पड़ गया 90 लाख का भारी-भरकम जुर्माना!

Woman Slapped Behind by Manager Gets Huge Payout: आमतौर पर हम लोगों को एक-दूसरे के साथ हंसी मज़ाक करते हुए देखते हैं, जिसमें कई बार वे जाने-अनजाने एक-दूसरे को थपकियां भी मार देते हैं. अब मुद्दा ये है कि इसे लेकर अगला शख्स कम्फर्टेबल है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है. एक शख्स ने ऐसा नहीं सोचा, जिसका हर्जाना उसे अपनी नौकरी गंवाने के साथ-साथ 90 लाख रुपये देकर चुकाना पड़ा.

इंसान को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है. खासतौर पर जब आप किसी महिला के साथ काम करते हैं, तो ये और भी ज्यादा ज़रूरी हो जाता है. आयरलैंड में एक महिला कर्मचारी को उसके मैनेजर ने काम के दौरान पीछे से आकर थपकी मारी थी. ऐसा करने से पहले उसने शायद ही सोचा होगा कि उसका ये मज़ाक लाखों का पड़ जाएगा.

मैनेजर ने ‘पीछे’ से मारी थपकी

महिला आयरलैंड की रहने वाली है और एक स्टाफ मीटिंग के दौरान उसके साथ ये व्यवहार हुआ. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऑफिस के मैनेजर एक दूसरे मैनेजर की उपस्थिति में पीछे से उसे एक पटरी से मारा. चूंकि मैनेजर ने महिला के कूल्हे पर मारा था, इसलिए वो हैरान रह गई और उसने दूसरे मैनेजर से पूछा कि ऑफिस में ये किया जा सकता है? वहीं दूसरी ओर मैनेजर और उसके साथ ने इसे एक मज़ाक मानकर दूसरे कर्मचारियों को भी बताया. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शर्मिंदा हो चुकी महिला ने इसके बारे में पहले तो अपने घर में भी नहीं बताया था, लेकिन बाद में उसने इसकी शिकायत कंपनी के मैनेजमेंट से की.

प्यार छोड़िए, मुफ्त में किसी को गले भी नहीं लगाती है महिला! आगे देखें…

90 लाख रुपये का मिली मुआवज़ा

महिला शिकायत के बाद तब तक ऑफिस नहीं आई, जब तक उसे न्याय नहीं मिल गया. कंपनी की ओर से उसे सीनियर्स और अपने मैनेजर के साथ मीटिंग के लिए कहा गया, लेकिन महिला ने इसके लिए मना कर दिया. उसे ऑफिस की ओर से 10 दिन तक कोई पॉजिटिव रेस्पांस नहीं मिला और 5 हफ्ते बाद एक इंवेस्टिगेशन के बाद बताया गया कि महिला के कपड़े प्रोवोकेटिव थे. हालांकि समानता समिति की के चीफ कमिश्नर ने इस केस को शर्मिंदगी और प्रताड़ना से जोड़कर देखा और उसे 90 लाख का मुआवज़ा दिलवाया.