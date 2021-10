आसमान से अचानक होने लगी पॉटी की बरसात! पीले Poo से ढंक गया बगीचे में खड़ा शख्स

लोगों को हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर हवाई जहाज में जमा होने वाला वेस्ट डिस्पोज कैसे होता है? हवाई जहाज के बाथरूम में जमा होने वाला पेशाब और इंसानी मल कैसे डिस्पोज (How Is Waste Decompose From Plane) किया जाता है? हर एयरलाइन इसे लेकर अलग-अलग तरीके अपनाती है. लेकिन आमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि हवाई जहाज से ये वेस्ट नीचे गिरा दिया जाता है. कई बार आसमान से पेशाब के टुकड़े क्रिस्टल के रूप में जमीन पर गिरने की खबरें भी आती है. हाल ही में कनाडा में रहने वाले एक शख्स ने शिकायत की है कि उसके पूरे घर, बगीचे के ऊपर एरोप्लेन से पॉटी की बरसात कर दी गई.

घटना के वक्त शख्स अपने घर के बगीचे में खड़ा था. शख्स इस पॉटी की बरसात में सिर से पैर तक पॉटी से ढंक गया. साथ ही उसका पूरा घर और बगीचा भी गन्दा हो गया. इस घिनौने घटना के कारण शख्स के घर के आसपास भी बदबू फ़ैल गई. इस घटना के बारे में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद लोकल अथॉरिटी इसकी जांच में जुट गई है. मामला इस साल जुलाई का बताया जा रहा है. इस पुरे घटना को हाल ही में हुए कनाडा स्टेट मीटिंग में डिस्कस किया गया. आमतौर पर एयरक्राफ्ट अपने वेस्ट को लैंडिंग के बाद डिस्पोज करते हैं. लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया.

आमतौर पर वेस्ट को जमा कर लैंडिंग पर किया जाता है डिस्पोज

मीटिंग में घटना के बारे में जानकारी देते हुए कॉलर डेविस ने बतया कि एरोप्लेन ने विंडसर के ऊपर ही पू टैंक खोल दिया. इससे पूरे एरिया में इंसानी मल फ़ैल गया. मीटिंग में आगे कहा गया कि वैसे तो हर साल एरोप्लेन से फ्रोजेन सेवेज गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं. लेकिन इस बार विंडसर में जो हुआ, उसमें वेस्ट फ्रोजन नहीं था. जिस शख्स के घर के ऊपर वेस्ट डायरेक्ट गिराया गया, वो सिर से पैर तक पॉटी से ढंक गया था. ये काफी घिनौना एक्सपीरियंस था. ऑथॉरिट ने उम्मीद जताई है कि शिकायत के बाद अब कभी आगे ऐसी घटना नहीं घटेगी.

शख्स के घर के आसपास फ़ैल गई बदबू

घटना को लेकर एयरपोर्ट पर बीते 40 साल से काम कर रहे कलर जॉफ पस्टोन ने बताया कि ऐसा काफी रेयर होता है. आमतौर पर एयरलाइन कम्पनियां ऐसा नहीं करती. अगर ऐसी घटना हुई है तो वो शॉकिंग भी है. उसने आगे बताया कि हो सकता है एरोप्लेन में लीकेज की वजह से ये घटना घटी हो. वरना वेस्ट को लैंडिंग के बाद ही डिस्पोज किया जाता है.