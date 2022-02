बुल शार्क के हमले में गंवा दिए शरीर के कई अंग, बॉडी का नोच-नोच कर दिया था ऐसा हाल

जैसे नदी में रहकर मगर से बैर नहीं लिया जा सकता ठीक वैसे ही समंदर में रहकर उसके खतरनाक जीवों से भागा नहीं जा सकता. बल्कि उससे लड़ने और उसका सामना करने की हिम्मत और तरीके खोज निकालने होंगे. एक शार्क हमले में ज़ख्मी होकर अपनी जान बचाने वाले नेवी डाइवर ने बातें कहीं.

नेवी डाइवर पॉल डी गेल्डर (Paul de Gelder, Navy Diver) ने यही समझाने की कोशिश की जो खुद एक खतरनाक शार्क के हमले का शिकार हो चुके हैं. खतरनाक बुल शार्क (Bull shark) के हमले में पॉल ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था. जिसके बाद उन्होंने अपना अनुभव साझा कर वो आपबीती बताई जिसे सुनकर कोई भी सिहर उठेगा. पॉल के मुताबिक बुल शार्क के चंगुल से बचना आसान नहीं था. लेकिन किस्मत ने उसे ज़िंदा बचा लिया. लेकिन शार्क उनके आधे शरीर को निगल गई. सिडनी में शार्क हमले में तैराक की मौत के बाद पॉल के साथ हुई घटना भी याद की जा रही है.

बुल शार्क के हमले से बच निकला नेवी डाइवर

ये घटना भी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी (Sydney, Australia) की ही है जब एक 28 साल के नेवी डाइवर को 2009 में सिडनी हार्बर (Sydney Harbour) पर उसी खून के साहर में गोते लगाने पर मजबूर होना पड़ा था. गहराई में छुपी बेहद खतरनाक बुल शार्क ने उनपर भीषण हमला किया था. हमले में डाइवर का दाहिना हाथ और पैर शार्क के जबड़े में जा घुसे थे (Diver lost right arm and leg in shark attack). जिसके बाद ज़ख्मी हालत में खून से तरबतर होकर भी तैराक ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और तैर कर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा. उसके शरीर से तेज़ी से खून बह रहा था उसके चारों तरफ उसी खून से समंदर लाल नज़र आ रहा था जिसमें वो तैर रहा था. आखिर में वो अपनी जान बचाकर सेफ्टी बोट तक जाने (Saved his life and went to the safety boat) में कामयाब रहा. बात हो रही है नेवी डाइवर पॉल डी गेल्डर की जो उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे. एक न्यूज़ चैनल के दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बुल शार्क का हमला बेहद दर्दनाक था. फिर भी उन्हें शार्क से बहुत लगाव है. लेकिन उसके हमले ने बहुत दर्द दिया था.

Bull Shark के खतरनाक हमले को अब तक नहीं भुला पाया नेवी डाइवर

सिडनी में शार्क के हमले में तैराक की गई जान

इसी महीने की 16 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में (Sydney Bay in Australia) 35 साल के ब्रिटिश तैराक साइमन नेलिस्ट (Simon Nellist) को विशाल सफेद शार्क ने बेहद बुरी तरह मार डाला. पिछले 6 दशकों में पहली बार ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया. शार्क अटैक के कुछ ही दिन बाद मरे रोज़ मालाबार मैजिक ओसियन(Murray Rose Malabar Magic Ocean Swim) चैंपियनशिप थी. ब्रिटिश नागरिक साइमन नेलिस्ट भी इसी चैंपियनशिप की प्रैक्टिस कर रहे थे जब उन्हें शार्क ने मार खाया. लेकिन तैराक नीलेस्ट की मौत के बाद उनकी याद में इस साल इस इवेंट को रद्द कर दिया गया है.