अस्पताल की जगह एडल्ट फिल्मों में बेटी को देख सदमे में पहुंचे मां बाप, 1 लालच में बहक गए कदम

कई बार बहुत सोच समझकर चुना गया करियर ऑप्शन बीच में ही गलत लगने लगता है. या कई बार बहुत सोचने के बाद भी बाद में कहीं और अपनी सही मंजिल नज़र आने लगती है. बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो किसी और फिल्ड की पढ़ाई करने के बाद एक अलग ही दुनिया में करियर बनाने लगते हैं. कई बार ऐसा फैसला गलत साबित होता मगर कई बार ऐसा रिस्क कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा देता है.

करियर के ऐसे ही मोड़ से गुज़र कर एक स्टूडेंट ने बीच सफर में रास्ता और मंजिल दोनों बदल ली. अमेरिका (America) में बायोकेमेस्ट्री (Biochemistry Student) की पढ़ाई करने वाली लॉरेन ब्लैक (Lauren Blake) सबकुछ छोड़कर एक एडल्ट मॉडल बन गई. उसने बताया की ऐसा करने के लिए वो तब प्रेरित हुई जब उसने एक नाइट क्लब में काम करने वाली महिलाओं की कमाई के बारे सुना. तभी उसने मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर एडल्ट साइट के लिए काम करना शुरु कर दिया. हालांकि अपने निर्णय के बाद उन्हें अपने पैरेंट्स की नाराज़गी का भी शिकार होना पड़ा.

सौ.इंस्टाग्राम: बेटी के एडल्ट मॉडल बनने के फैसले से अब तक सदमें में हैं माता-पिता

मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर बन गई एडल्ट स्टार

इनसाइड ओनलीफैंस पॉडकास्ट (Inside OnlyFans podcast) पर बोलते हुए, लॉरेन ने बताया कि कैसे उनकी मम्मी और डैडी पहली बार में उनके करियर में बदलाव के बारे में सुनकर शॉक्ट हो गए थे. अपनी मेडिकल छात्र से एडल्ट मॉडल की यात्रा में बताया कि कैसे वो मेडिकल की पढाई के साथ नाइट क्लब में नाच-गाना और ड्रिंक्स सर्व करने का काम करती थीं. सुबह 4 बजे तक वो नाइट क्लब की नाइट शिफ्ट में काम करती थी फिर सुबह 8 बजे अस्पताल चली जाती थी. वहीं पर एक Fitness influencers के ग्रुप से मिलने के बाद उनकी किस्मत बदल गई. लॉरेस उस ग्रुप के साथ टूर पर गई वहीं पर उसने इंफ्लूएंसर्स की चकाचक दुनिया और मार्केटिंग देखी जिससे प्रभावित होकर उसने अपना करियर बदलने का फैसला किया.

सौ.इंस्टाग्राम: सोशल मीडिया Influencers बनने से पहले 1 साल की मॉडलिंग की ट्रेनिंग ली

बाकायदा ट्रेनिंग लेकर शुरु किया मॉडलिंग करियर

पहले तो उन्हें ऐसे ग्रुप के लोगों की बातें, उनका काम कुछ खास पसंद नहीं आया. लिहाज़ा वो छुट्टी से लौटने के बाद वापस अपनी मेडिकल स्टडीज़ में बिज़ी हो गई. मगर साथ-साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ज़रिए आमदनी के बारे में सोचना शुरु कर दिया. लिहाज़ा लॉरेन ने मेडिकल की पढाई से एक साल का ब्रेक लिया और बाकायदा प्रोफेशनल मॉडलिंग की ट्रेनिंग (Took modeling training to become a social media influencer)के लिए LA चली गई. जिसके बाद उन्होंने पूरी तरह खुद को सोशल साइट्स पर मॉडलिंग पर समर्पित कर दिया. अब वो फेमस एडल्ट मॉडल हैं. उनके लाखों दीवाने है. मोटी कमाई कर रही हैं फिर भी उनका मानना है कि अपने माता-पिता का दिल और भरोसा जीतना अभी उनके लिए बाकी है.