साड़ी पहनकर यूं सड़क पर निकले दूल्हे के दोस्त, दुल्हन को छोड़कर उन पर ही टिकीं नज़रें!

Male friends of Indian Groom Walk down on Street: सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर यूं तो बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ वीडियो इतने अलग होते हैं कि आपका दिल उनके साथ जुड़ जाता है. शादी-ब्याह के मज़ेदार वीडियो आने देखे होंगे लेकिन हमें यकीन है कि आपने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा, जैसा इस वक्त एक वीडियो में दिखाई दे रहा है.

महिलाओं को आपने सज-धजकर साड़ी में निकलते हुए देखा होगा लेकिन शायद ही पुरुषों को इस पोशाक में कभी देखा हो. इंटरनेट पर इस वक्त कुछ ऐसे ही लड़कों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बनारसी साड़ी पहनकर (Viral Video Men in Saree) बड़े ही कॉन्फिडेंस से सड़क पर चल रहे हैं.

साड़ी में सजकर पहुंचे दूल्हे के दोस्त

वायरल हो रहा वीडियो अमेरिका के शिकागो शहर का है. यहां कुछ विदेशी लड़के भारतीय साड़ी को पहनकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सड़क पर आते हुए दिखाई दिए. उनके भारतीय दोस्त की शादी है और जब वो अपने दोस्तों का ये अंदाज़ देखता है तो दंग रह जाता है. लड़कों की करीने से बंधी हुई साड़ी का लुक उन्होंने एक बिंदी लगाकर पूरा किया है. भारतीय दूल्हा उनके इस जेस्चर को देखकर ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगता है.

वीडियो को लोगों ने किया खूब पसंद

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर Paraagon Films की ओर से साझा किया गया है. जिसके साथ कैप्शन दिया गया है- ‘एक पारंपरिक शादी की सुबह, जब दूल्हे के दो दोस्त Michigan Ave में साड़ी पहनकर आए.’ इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 34 हज़ार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. वीडियो पर कमेंट करते हुए लोगों ने इसे सबसे बेहतरीन चीज़ कहा है.