'आपके लिए तो हम हड्डियां तुड़वा लें', नर्स की खूबसूरती पर मर-मिटते हैं मर्द, मांगते हैं ऐसी-ऐसी दुआ!

Men Are Ready to Break Bones for Cute Nurse: कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जिनमें पुरुष ज्यादा होते हैं तो कुछ पेशों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है. अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो चाहे होटल हो या फिर हॉस्पिटल, हर जगह महिलाओं का दबदबा कायम है. इसके पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन मरीज़ों को हॉस्पिटल में महिला नर्स से देखभाल कराना कुछ ज्यादा ही पसंद होता है. ये हम नहीं बल्कि एक महिला नर्स ने खुद ही बताया है.

वालेरी कैस्ट्रो (Valerie Castro) नाम की एक ब्रिटिश नर्स ने खुद ही सोशल मीडिया पर ये बात कही है कि मरीज़ उसे देखकर ही अस्पताल में टिकने का मन बना लेते हैं. आमतौर पर नर्सेज़ का काम मरीज़ों की देखभाल करना होता है लेकिन अगर वो बात करने अच्छी और देखने में खूबसूरत हो तो मरीज़ों की तबीयत वैसे भी अच्छी हो जाती है. कुछ लोग तो अस्पताल से वापस जाना ही नहीं चाहते.

ऐसी नर्स हो तो जान-बूझकर तुड़वा लें हड्डी

टिकटॉक पर @valerieeecastro नाम के अकाउंट से वालेरी ने अपने बारे में बताते हुए कहा है कि वो हॉस्टन की रहने वाली है. वो जिस क्लीनिक में काम करती है. सोशल मीडिया पर उसे देखने के बाद कई मर्दों ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि यहां इतनी सुंदर नर्स है, तो वे जान-बूझकर अपनी हड्डी तुड़वा सकते थे. वालेरी बताती है कि उसने अपनी टेबल के नीचे अपना फोन कैमरा सेट कर रखा है, ताकि वो अपना मेकअप चेक करती रहे और अपने बालों को ज़रूरत पड़ने पर संवार सके.

लोगों ने इस पर खूब कमेंट किए हैं और उसकी क्यूटनेस की तारीफ की है. (Credit- TikTok)

आप जिसे 'इश्क' समझकर खोए हैं, वैज्ञानिक उसे कहते हैं 'कैमिकल लोचा'! आगे देखें…

लोग बोले – तुम कुछ मत करो, फिर भी प्यारी हो

वालेरी के इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इस पर खूब कमेंट किए हैं और उसकी क्यूटनेस की तारीफ की है. वालेरी ने बताया कि वो हमेशा ख्याल रखती है कि वो एक प्यारी नर्स बनी रहे. इस पर यूज़र्स ने कहा – तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब भी प्यारी नर्स हो. वहीं बहुत से लोगों का कहना है कि वो क्यूट से भी ज्यादा प्यारी है. वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वो प्यारी ही नहीं खूबसूरत भी है.