पागल आदमी ने काट डाला अपना प्राइवेट पार्ट, डॉक्टरों ने 24 घंटे में जोड़कर बना डाला रिकॉर्ड

ब्रिटेन (Britain) में शख्स का प्राइवेट पार्ट कटने (Man Cut Off his Private Part) के 23 घंटे बाद सर्जरी से जोड़ा गया. (सांकेतिक तस्वीर )

कहा जाता है कि डॉक्टर्स भी भगवान का (Miracle of Medical Science) रूप होते हैं. ब्रिटेन (Britain) के डॉक्टर्स ने एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त (Man Cut Off his Penis) शख्स की बड़ी गलती को सुधारकर चमत्कार कर दिखाया है. इस शख्स ने किचन के चाकू से अपने प्राइवेट पार्ट ही काट डाला. ऐसा करके ये शख्स आत्महत्या करना चाहता था.

गनीमत ये रही कि इसे वक्त पर डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और सर्जरी करके उसके प्राइवेट पार्ट (Doctors reattached private part of man) को फिर जोड़ दिया गया. सर्जरी के महज 6 हफ्ते बाद शख्स का घाव भी पूरी तरह ठीक हो चुका है. मेडिकल साइंस (Miracle of Medical Science) में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी का प्राइवेट पार्ट कटने के 23 घंटे बाद जोड़ा गया हो और वो रिकवर कर गया हो.

पागल शख्स ने कर दिया बड़ा कांडब्रिटिश मेडिकल जर्नल में इस केस की रिपोर्ट छापी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक 34 साल के ब्रिटिश नागरिक ने सब्ज़ी काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू से अपने प्राइवेट पार्ट को काट दिया. बताया जा रहा है ये शख्स मानसिक तौर पर विक्षिप्त है और स्रिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से जूझ रहा है. जब पुलिस उसके घर पहुंची तो घायल शख्स बेहोश हो चुका था. आनन-फानन में उसे एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. उसके शरीर के कई और हिस्सों पर भी जख्म के निशान देखे जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- टॉयलेट में बनाकर परोसी जाती है सैंडविच और कॉफी, शौक से खाने आते हैं आते हैं लोग

डॉक्टरों ने कर दिया कमालयूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम एनएच फाउंडेशन ट्रस्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने ऐसे केसेज़ में 15 घंटे के अंदर ही प्राइवेट पार्ट को फिर से जोड़ देना ज़रूरी होता है. हालांकि इस केस में ऑपरेशन टेबल तक मरीज़ के पहुंचने तक 23 घंटे हो चुके थे. ऐसे में डॉक्टर्स के लिए ये सर्जरी बड़ी चुनौती थी. सर्जरी में खून के संचार के लिए हाथ से नस निकालकर उसका इस्तेमाल किया गया था. सर्जरी के बाद शख्स को एंटीबायोटिक्स दी गईं और 2 हफ्ते जनरल वॉर्ड में बिताने के बाद उसे साइकियेट्रिक वॉर्ड में भर्ती करा दिया गया. 6 हफ्ते होते-होते वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था.