शख्स के हाथ लगा 800 साल पुराना खजाना, छोटी सी चीज़ देगी बड़ा मुनाफा

Old Treasure : इंसान की किस्मत ही होती है कि उसे कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें (Rare Luck) हाथ लग जाती हैं, जो बैठे-बिठाए मुनाफा दिला दें. जिसके साथ भी ऐसा होता है, उसकी खुशी वही शख्स समझ सकता है. ब्रिटेन (Britain News) में एक शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ. पुरातत्व की चीज़ों में दिलचस्पी रखने वाले इस शख्स को ज़मीन के नीचे से 800 साल पुराना एक खज़ाना (Man Got finds 800 year old gold brooch) हाथ लग गया. यूं तो ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन वक्त ने इसकी कीमत बढ़ा दी है.