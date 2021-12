OMG ! वैज्ञानिकों ने बनाया नमक के दाने जितना कैमरा, खींचता है रंगीन और HD Pictures

Scientists Developed Smallest Camera : विज्ञान (Latest Science News) की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया होता ही रहता है. हम जितना सोचते हैं, विज्ञान उससे भी आगे की चीज़ें हमारे सामने पेश (New Research of Science) कर देता है. इसी कड़ी में अब अमेरिकी वैज्ञानिकों (US Scientists Present Smallest Camera) ने दुनिया के सामने रखा है एक ऐसा कैमरा, जिसका साइज़ नमक के दाने (Salt Grain Sized Camera) जितना है. दिलचस्प बात तो ये है कि इसके साइज़ पर जाने की की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैमरे से हाई डेफिनिशन (High Definition Camera) और रंगीन तस्वीरें खींची जा सकती हैं.